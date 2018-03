சென்னை : பல்லடம் அருகே ஆறுக்குளம் குட்டையில் மூழ்கி 2 மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர். குட்டையில் குளிக்கும் போது பிளஸ் 2 மாணவர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். மாணவர்கள் ஜெயபிரகாஷ், மூவேந்தன் ஆகியோர் உடலைக் கைப்பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Arukulam pond near two boys who drowned in palladam casualties

Chennai: arukulam plunged into a pond near the palladam 2 students were killed. When bathing in ponds plus 2