நாகர்கோவிலில் நகைக்கடை அதிபரின் வீடு, கடைகளில் வருமான வரி சோதனை நிறைவு

நாகர்கோவில்: சமீப காலமாக தென் மாவட்டங்களில் முக்கிய பிரமுகர்களின் கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் நாகர்கோவில் அருகே மீனாட்சிபுரத்தில் நகைக்கடை அதிபரின் கடை மற்றும் வீட்டில் நடைபெற்ற 18 மணி நேர வருமான வரித்துறை சோதனை நிறைவடைந்துள்ளது. சோதனையில் பல கோடி மதிப்புள்ள ஆவணங்கள் சிக்கியுள்ளதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மீனாட்சிபுரத்தை சேர்ந்த நகைக்கடை அதிபர் கங்காதரனின் வீடு, நகைக்கடை, திருமண மண்டபம் உள்ளிட்ட 8 இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்றது. வரிஏய்ப்பு செய்ததாக எழுந்த புகாரையடுத்து சோதனை நடைபெற்றது. நேற்று காலை 11 மணிக்கு தொடங்கிய சோதனை இன்று அதிகாலை 5.30 மணியளவில் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. 50 அதிகாரிகள் கொண்ட குழுவினர் நடத்திய சோதனையின் போது பல கோடி மதிப்புள்ள பல்வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இதனிடையே சென்னை கே.கே நகர் வட்டார போக்குவரத்து இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. நள்ளிரவு 1 மணிக்கு தொடங்கிய சோதனை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. சோதனையின் போது இணை ஆணையர் வீட்டில் இருந்து ரூ. 4 லட்சம் லஞ்சப்பணம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து போக்குவரத்து ஆய்வாளர்கள் இரண்டு பேரிடம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

