பாஜக.வின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி கர்நாடக மாநிலத்துக்கு தனிக் கொடி அறிமுகம்

பாஜகவின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி, கர்நாடக மாநிலத்துக்கான தனிக் கொடியை முதல்வர் சித்தராமையா நேற்று பெங்களூருவில் அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக கர்நாடக அரசு, அம்மாநிலம் உதயமான நவம்பர் 1-ம் தேதியன்று அரசு நிகழ்ச்சிகளில் மஞ்சள் சிவப்பு கொடியை பயன்படுத்தி வந்தது. இதையடுத்து கன்னட அமைப்பினர் இந்த கொடியை கர்நாடக மாநிலத்தின் கொடியாக அறிவிக்க வேண்டும் என கோரி வந்தனர்.

கர்நாடக‌ முதல்வர் சித்தராமையா மாநிலத்துக்கு தனியாக கொடியை வடிவமைப்பதற்காக 9 பேர் கொண்ட வல்லுநர் குழுவை உருவாக்கினார். இந்தக் குழு கர்நாடக மாநில கொடியை உருவாக்கி, அது தொடர்பான பரிந்துரை அறிக்கையை கடந்த மாதம் கர்நாடக அரசின் கன்னட கலாச்சாரத்துறையிடம் சமர்ப்பித்தது.

இதற்கு எதிர்க்கட்சியான பாஜக, ‘நாட்டில் மாநிலங்களுக்காக தனிக் கொடி உருவாக்க தேவை இல்லை. இது தேசிய ஒற்றுமைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்’ என எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

கர்நாடக மாநிலத்தின் தனிக் கொடியை சித்தராமையா நேற்று அறிமுகம் செய்தார். இந்த கொடியின் மேல் பகுதி மஞ்சள், நடுவில் வெள்ளை, கீழே சிகப்பு நிறத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நடுவில் உள்ள வெள்ளைப் பகுதியில் கர்நாடக அரசின் முத்திரை உள்ளது. இந்த கொடி குறித்து தகவலை மத்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு உடனடியாக அனுப்பி வைத்து, உரிய ஒப்புதலுடன் பயன்படுத்த முடிவெடுக்கப் பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

