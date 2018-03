காஞ்சிபுரம் : ஒருநாள் பயணமாக முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா காஞ்சிபுரம் வருகிறார். சங்கர மடம், வரதராஜ பெருமாள், காமாட்சி அம்மன் உள்ளிட்ட கோவிலில் அவர் சாமி தரிசனம் செய்கிறார்

Source: Dinakaran

English summary

He is former Prime Minister deve Gowda, kancheepuram

One day trip: former Prime Minister deve Gowda Kanchipuram Kanchipuram. Shanker mutt, varadaraja Perumal, Kam