திருச்சி: திருச்சியில் காவல் ஆய்வாளர் காமராஜால் உயிரிழந்த ஊஷா உடலுக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அஞ்சலி செலுத்தினார். கே.கே.நகரில் ஊஷா உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின் அவரது உறவினர்களுக்கு தமிழிசை ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Police Inspector was killed by oosh b music tribute to the body

Trichy: Inspector of police in trichy kamaraj victims were to pay homage to the music of the body b oosh soundarajan