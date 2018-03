தாராப்பூர் ரசாயன ஆலையில் தீ விபத்து – 3 பேர் உயிரிழப்பு

தாராப்பூர் ரசாயன ஆலையில் பாய்லர் வெடித்து தீப்பிடித்ததில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 14 பேர் பலத்த காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் பால்கர் மாவட்டத்தில் தாராப்பூர் அணுசக்தி மையம் இயங்கி வருகிறது. இப்பகுதியில் இருந்து சுமார் 20 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள பொய்சர் தொழிற்பேட்டையில் ரசாயன ஆலைகள் உள்பட பல்வேறு கம்பெனிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், அங்குள்ள ரசாயன ஆலையில் நேற்று இரவு ரசாயன பாய்லர் வெடித்து தீப்பிடித்தது. இதன் காரணமாக ஆலையின் ஜன்னல் கண்ணாடிகள் உடைந்து சிதறின. கம்பெனியில் பரவிய தீ அருகிலுள்ள மற்ற கம்பெனிகளுக்கும் பரவியது. இதனால் அந்த பகுதி முழுவதும் கடும் புகை மூட்டம் காணப்பட்டது. ரசாயன பாய்லர் வெடித்து சிதறும் சத்தம் வெகுதொலைவில் இருந்தவர்களுக்கும் கேட்டது. தகவலறிந்து தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று, தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். தீ விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டு, அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர். மேலும் சிலர் உள்ளே சிக்கியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. இந்த தீ விபத்தில் 3 பேர் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர். பலத்த காயங்களுடன் அனுமதிக்கப்பட்ட 14 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Chemical plant in Tarapur, fire-3 kills

Chemical plant in Tarapur, boiler exploded in flames as it attempted to land in 3 people died. Another 14 people were heavily injured, Chuck