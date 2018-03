திருப்பூர் அருகே குட்டையில் மூழ்கி உயிரிழந்த பிளஸ் 2 மாணவர்களின் உடல்கள் மீட்பு

திருப்பூர்: திருப்பூர் பல்லடம் அடுத்த ஆராக்குளம் குட்டையில் மூழ்கி உயிரிழந்த பிளஸ் 2 மாணவர்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. மீன் பிடிக்க சென்ற மாணவர்கள் ஜெயபிரகாஷ், மூவேந்தர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். இருவரது உடல்களையும் தீயணைப்பு துறையினர் மீட்டதையடுத்து காமநாயக்கன்பாளையம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Tiruppur submerged in a pond near the dead bodies of rescue plus 2 students

Tirupur, palladam in tiruppur: next arakulam plunged into a pond in the dead bodies of the students plus 2 Mead