பா.ஜனதா கட்சிக்கு யாரும் அறிவுரை கூறவேண்டாம்- வானதி சீனிவாசன் ஆவேசம்

பெரியார் சிலை குறித்து கருத்து கூறிய எச்.ராஜா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு யாரும் அறிவுரை கூறவேண்டாம் என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

திருவாரூர்: பா.ஜனதா மாநில பொதுச்செயலாளர் வானதி சீனிவாசன் திருவாரூர் மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த உலக மகளிர் தின விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக திருவாரூர் வந்தார். அப்போது அவர் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:- திராவிடம் என்பது இனம் கிடையாது. திராவிடம் என்பது நிலப்பரப்பை குறிக்கிறது. கழகங்கள் மொழியின் பெயரால் ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள். தமிழ் மொழிக்கு எதுவும் செய்யாமல் அந்த இடத்தில் ஆங்கிலத்தை அமர வைத்து பார்ப்பது மட்டுமல்லாமல் வருகிற காலங்களில் குழந்தைகள் 100 சதவீதம் தமிழ் பேச முடியாத நிலையை உருவாகி உள்ளது. திருச்சியில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரால் கர்ப்பிணி பெண் இறந்த சம்பவம் துரதிருஷ்டவசமானது. இறந்த பெண்ணின் குடும்பத்திற்கு உரிய நியாயம் கிடைக்க வேண்டும். சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவின் பேரில் மத்திய அரசு 6 வாரத்திற்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்கும். அதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டு விட்டதாக மத்திய நீர்வளத்துறை மந்திரி தெரிவித்துள்ளார். மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை குறித்த நேரத்தில் அமைத்திடும். பெரியார் சிலை உடைப்பு குறித்து எச்.ராஜா பதிவிற்கு பா.ஜனதா கட்சியின் தலைமை கடும் கண்டனம் தெரிவித்து விட்டது. எச்.ராஜாவும் தனக்கு தெரியாமல் பதிவிடப்பட்டுள்ளது எனவும், அதற்கு அவர் வருத்தமும் தெரிவித்து விட்டார். ஆனாலும் அரசியல் கட்சிகள் இந்த பிரச்சனையை வைத்துக்கொண்டு குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார். இதைதொடர்ந்து நிருபர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில் வருமாறு:- கேள்வி:-எச்.ராஜா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக முதல்-அமைச்சர், துணை முதல்-அமைச்சர், துணை சபாநாயகர் தம்பித்துரை ஆகியோர் கூறியிருக்கிறார்களே? பதில்: பா.ஜனதா கட்சிக்கு யாரும் அறிவுரை வழங்க வேண்டாம். கேள்வி:-கூட்டணி கட்சிகள் பா.ஜனதாவை விட்டு விலகி வருகிறதே? பதில்:-நாளுக்கு நாள் பா.ஜனதாவின் பலம் கூடிக் கொண்டேயிருப்பதை சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகிறது. நாடாளுமன்ற தேர்தல் நேரத்தில் நிலையை அறிந்து கூட்டணி குறித்து முடிவு செய்யப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார். #Tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

BJP party, who is not advising-Rainbow v Srinivasan frenzy

This comment on Periyar’s statue of King that they should take action against HIV, the Bharatiya Janata Party yarum