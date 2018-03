திருவாதவூர் அரசு பள்ளியில் மாணவனுக்கு கத்திக்குத்து: போலீசார் விசாரணை

மதுரை: திருவாதவூர் அரசு பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் மாணவன் ஒருவன் கத்தியால் குத்தப்பட்டுள்ளான். மாணவனை கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பியோடிய சக மாணவர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர். ப்ளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு எழுத வந்த மாணவர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதல் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

Thiruvadhavur Government higher secondary school students in stab wounds: police probe

Madurai: thiruvadhavur Government higher secondary school students in the conflict between student a knife kuthappattul