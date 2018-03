திருச்சி: திருச்சி கே.கே.நகர் இல்லத்தில் இருந்து கர்ப்பிணி உஷாவின் இறுதி ஊர்வலம் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் தொடங்கியது. காஜாமலை தேவாலயத்தில் திருப்பலி நடைபெற்ற பின் மேலபுதூர் கல்லறையில் உடல் அடக்கம் செய்யப்படுகிறது. நேற்று முன்தினம் திருவெறும்பூரில் போக்குவரத்து ஆய்வாளர் தாக்கியதில் கர்ப்பிணி உஷா உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Pregnant Usha’s funeral procession began with police protection.

Trichy: trichy, k.k. Nagar residence in the funeral procession of a pregnant woman from Usha began with police protection