மாணவர்கள் அரசியலை கண்காணிக்க வேண்டும்: மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் உரை

மாணவர்கள் அரசியலை கண்காணித்து, அரசியல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல் தெரிவித்துள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், திருப்போரூர் அடுத்த காலவாக்கம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் 3 நாட்கள் கலாச்சார நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. இதன் தொடக்க விழா கல்லூரி வளாகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்டார். மேலும், கலாச்சார நிகழ்ச்சியை குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார்.

பின்னர், மாணவர்கள் மத்தியில் கமல் பேசியதாவது:

நமது பாதையை நாம்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். என் பாதையை நான் தீர்மானிக்க உதவிய எனது பெற்றோருக்கு நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன். அதே பரிமாணங்களை நீங்கள் பெறும் காலகட்டம்தான் கல்லூரி காலம். இதுதான், நீங்கள் பல்வேறு பரிமாண வளர்ச்சிகளான அறிவியல், விளையாட்டு, தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றை பெறக்கூடிய இடம். அதனால், இந்த நாட்களை அனுபவித்து உரிய பாதைகளை தேர்ந்தெடுங்கள். மேலும், சோதனைக் காலமும் இதுதான். அப்துல்கலாமும் இதைத்தான் கூறினார்.

மாணவர்கள் கல்வி கற்கும் காலத்தில் அரசியலுக்கு வர வேண்டாம். ஆனால், அரசியலை கண்காணித்து விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். இதன்மூலம், பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். மக்களாட்சி மலர்வது உங்கள் கையில்தான் இருக்கிறது. நீங்கள் அதை முடிவு செய்ய வேண்டும். மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். மய்யம் என்பதை கிண்டலடிக்கிறார்கள். மய்யமாக இருந்து செயல்படுவது மிகவும் கடினம். தராசு முள் போன்று சமமாக இருந்து, அனைத்துப் பக்கமும் கவனித்து செயல்பட வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. அதனால், நடுவில் இருப்பது எளிதான காரியம் அல்ல.

மற்ற நாடுகளில் எல்லாம், பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்கலாமா என ஆலோசித்துக் கொண்டிருந்தபோதே, பெண் ஒருவர் பிரதமராக இருந்த நாடு நமது நாடு. மாணவர்கள் இந்த பருவகாலத்தை அனுபவிக்காமல் விட்டுவிடாதீர்கள்.

எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகம். நாட்டு சேவையும் காத்திருக்கிறது. உங்கள் பின்னால் வர நான் தயாராக இருக்கிறேன். நாளை நமதே. இவ்வாறு கமல் பேசினார்.

Source: The Hindu

English summary

Students should monitor the political centre of Justice party leader Kamal text: people

Students monitor the political awareness and political should be people with the Centre Party leader justice