நெற் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கும் அதிகாரிகள்

ஈரோடு: ஈரோடு அருகே எழுமாத்தூரில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் மையங்களில் விவசாயியிடம் நெல்லை வாங்க லஞ்சம் வாங்குவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. நெல்லை வாங்க எந்த கட்டணமும் தேவையில்லை என்று அரசு அறிவிப்பு பலகை வைத்தபோதிலும் எடை போடுவதற்கு லஞ்சம் பெறப்படுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். ஈரோடு மாவட்டத்தில் கீழ் பவானி, தடப்பல்லி, அரக்கன்கோட்டை மற்றும் காளிங்கராயன் பாசன பகுதிகளில் 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சுமார் 60 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதில் அறுவடை தற்போது நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த அறுவடை செய்யக்குடிய நெற்களை வாங்குவதற்காக அரசின் சார்பில் நேரடி நெல் கொள்முதல் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மொத்தம் 16 கொள்முதல் மையங்கள் தற்போது திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நெற்களை விற்பனை செய்வதற்காக கொண்டுவரப்படுகின்ற விவசாயிகளிடம் பணம் பெறுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இது போன்று விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்ற நெற்களை எடை போடுவதாக கூறி 1 கிலோ எடை போடுவதற்கு 1 ரூபாய் கட்டணமானது வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. விவசாயிகள் கொண்டு வருகின்ற அந்த நெற்களை கீழே கொட்டி 50 கிலோ கொள்ளவு கொண்ட ஒரு மூட்டையை 40 கிலோவாக காட்டி ஒரு மூட்டைக்கு 40 ரூபாய் லஞ்சப் பணமாக வசூலிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். அந்த 40 ரூபாய் பணத்திற்காக எந்த ஒரு ரசீதும் தரவில்லை என விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

