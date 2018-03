திருவெறும்பூர் மறியல் போராட்டத்தில் 29 அரசு வாகனங்கள் சேதம்: 23 பேர் கைது

திருச்சி திருவெறும்பூரில் காவல் ஆய்வாளர் உதைத்ததில் பெண் இறந்த சம்பவத்தைக் கண்டித்து நடைபெற்ற சாலை மறியல் போராட்டத்தின் போது 29 அரசு வாகனங்களை சேதப்படுத்தியதாக 23 பேரை போலீஸார் நேற்று முன்தினம் இரவு கைது செய்தனர்.

இந்த மறியல் போராட்டத்தின் காரணமாக சாலையின் இருமருங்கிலும் பல கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு வாகனங்கள் நின்றன.

மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் ஆத்திரமடைந்து அரசுப் பேருந்துகள், காவல்துறை வாகனங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் கண்ணாடிகளை கல்வீசி தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த சம்பவத்தில் ஸ்ரீரங்கம் கோட்டாட்சியரின் ஜீப், திருவெறும்பூர் காவல் ஆய்வாளரின் ஜீப் உள்ளிட்ட 3 காவல்துறைக்குச் சொந்தமான வாகனங்கள், 12 அரசு நகரப் பேருந்துகள், 14 புறநகர் பேருந்துகள் என மொத்தம் 29 வாகனங்களின் கண்ணாடிகள் சேதமடைந்தன.

இதைத் தொடர்ந்து தடியடி நடத்தி கூட்டத்தைக் கலைத்த போலீஸார், அங்கிருந்துக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரை பிடித்துச் சென்றனர்.

இவர்களில் 23 பேரை அடையாளம் கண்டு, அவர்களை கைது செய்து, ஜாமீனில் வர இயலாத வகையில் 6 பிரிவுகளின் கீழ் திருவெறும்பூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குபதிவு செய்துள்ளனர்.

போலீஸார் நடத்திய தடியடியில் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

மறியலில் ஈடுபட்டோர் கல் வீசியதில் பார்த்திபன், ராதிகா உள்ளிட்ட 3 ஆயுதப்படைக் காவலர்கள் காயமடைந்தனர்.

Source: The Hindu

