இனி எந்தப் பெண்ணுக்கும் என் தங்கையின் நிலை நேரிடக்கூடாது: உஷாவின் சகோதரி ஜோன்ஸி வேதனை

திருச்சி பெல் கணேசா ரவுண்டானா பகுதியில் நேற்று முன்தினம் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் எட்டி உதைத்ததில் மோட்டார் சைக்கிளில் இருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்த 3 மாத கர்ப்பிணி உஷாவின் உடல் பிரேத பரிசோதனை திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் நேற்று நடைபெற்றது.

மருத்துவமனை வளாகத்தில், தங்கையின் இறப்பைத் தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் நேற்று தனது தாய் லூர்துமேரியுடன் சேர்ந்து கதறி அழுதவாறே இருந்தார் உஷாவின் சகோதரி ஜோன்ஸி (36).

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு அமைப்பினர், விபத்தில் பலியாகி ரத்தம் தோய்ந்த உடைகளுடன் கிடந்த உஷாவை, அவரது கணவர் ராஜா தனது கரத்தில் தாங்கியவாறு கதறியழும் படம் அச்சிடப்பட்ட பிளக்ஸ் பேனரை அங்கு கொண்டு வந்து வைத்தனர். அந்த பிளக்ஸ் பேனர் அருகே சென்று தனது தங்கையின் படத்தை வருடியவாறு வெகுநேரம் கதறி அழுதார் ஜோன்ஸி. உறவினர்கள் தேற்றியும் அவரால் அழுகையைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.

பின்னர் அவர் கூறும்போது, “என் தங்கையைக் கொன்றுவிட்டனர். காவல் அதிகாரிகள் இப்படித்தான் நடந்து கொள்வார்களா? என் தங்கைக்கு நேரிட்டதுபோல இனி எந்தப் பெண்ணுக்கும் நேரிடக்கூடாது” என்றார்.

