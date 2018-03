மகாராஷ்டிரா தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து: 3 பேர் உயிரிழப்பு

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பால்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள ரசாயன தொழிற்சாலையில் நிகழ்ந்த தீ விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். 13 பேர் காயமடைந்தனர்.

பால்கர் மாவட்டத்திலுள்ள பொய்சர்-தாராப்பூர் தொழிற்பேட்டையில் ராம்டியோ கெமிக்கல்ஸ் எனும் ரசாயன தொழிற்சாலை அமைந்துள்ளது. இங்கு வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு 11.40 மணியளவில் பயங்கர வெடிச்சத்தத்துடன் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த வெடிச்சத்தம், தொழிற்சாலையிலிருந்து 8 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு உணரப்பட்டது. இந்த தீ அருகிலுள்ள மற்ற தொழிற்சாலைகளுக்கும் பரவியது.

இதையடுத்து, தகவலறிந்த அம்மாவட்ட காவல் துறையினர் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர்.

இதுகுறித்து போலீஸார் தரப்பில், “விபத்து நிகழ்ந்த இடத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலையிலிருந்து 3 அடையாளம் தெரியாத சடலங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. 13 பேர் காயமடைந்தனர். அவர்கள் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

தீ விபத்தில் மேலும் பலர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. மீட்புப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

தொழிற்சாலையிலிருந்த கொதிகலன் வெடித்து இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

