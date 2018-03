மகளிர் தினத்தில் தமக்கு ஆதரவாக அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது: ஹாதியா பேட்டி

சேலம்: தமது திருமணம் செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் அளித்த திர்ப்புக்கு கேரளப் பெண் ஹாதியா வரவேற்பளித்துள்ளார். சேலம் ஹோமியோபதி கல்லூரியில் படிக்கும் அவர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தபோது, மகளிர் தினத்தில் தமக்கு ஆதரவாக அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு மகிழ்ச்சியளிப்பதாக கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Women’s day were given in their favour is pleasing of judgement: Hadi b interview

