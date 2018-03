காவல் ஆய்வாளர் காமராஜ் திருச்சி சிறை மருத்துவமனையில் அனுமதி

திருச்சி: கர்ப்பிணி பெண் உஷா உயிரிழப்புக்கு காரணமான காவல் ஆய்வாளர் காமராஜ் திருச்சி சிறை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். காமராஜ்க்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதையடுத்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மக்கள் விரட்டியதில் கீழே விழுந்ததில் காயம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Police Inspector kamaraj tiruchi jail admitted to hospital

Trichy: pregnant woman responsible for the loss of police inspector Usha kamaraj in tiruchi jail hospital, ANU