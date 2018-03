சிபிஐ காவல் நிறைவடைந்தது.. நீதிமன்றத்தில் கார்த்தி சிதம்பரம் ஆஜர்.. காவல் நீட்டிப்புக்கு வாய்ப்பு?

டெல்லி: ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் இன்று சிபிஐ காவல் முடிவடைவதையடுத்து கார்த்தி சிதம்பரம், டெல்லி பட்டியாலா, சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளார். ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் சிபிஐயால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் மகன், கார்த்தி சிதம்பரம். பட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு, முதலில் 1 நாள் காவலும் பிறகு 5 நாள் காவலும் விதிக்கப்பட்டிருந்தது. 3வது முறையாக கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு 3 நாள் காவல் வழங்கி கடந்த 6ம் தேதி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. 3 நாள் காவல் முடிவடைந்ததையடுத்து, கார்த்தி சிதம்பரம் இன்று பட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளார். அவர் விசாரணை காலத்தில் வாய் திறக்க அடம் பிடிப்பதாக சிபிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. எனவே, உண்மை கண்டறியும் சோதனை நடத்த அனுமதியளிக்குமாறு நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ கோரிக்கைவிடுக்க வாய்ப்புள்ளது. ஏனெனில் மீண்டும் காவல் நீடிப்பை கேட்க சிபிஐயிடம் வேறு முகாந்திரம் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது.

CBI custody was completed. To appear in court for Karthik Chidambaram.

