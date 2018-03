கோவை : கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் 2ம் ஆண்டு எம்.பி.பி.எஸ். படித்துவந்த மதுரையைச் சேர்ந்த சுப்ரஜா என்ற மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். தைராய்டு நோய் காரணமாக மனமுடைந்து தற்கொலை செய்துகொண்டதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

Medical College student suicide

