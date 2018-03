சேலம்: சேலத்தில் 50 ரவுடிகளை முன்னெச்சரிக்கையாக போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். சேம் மாநகரில் குற்றச்செயல்களை தடுக்கும் சோக்கில் போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். சேலத்தில் ஏற்கனவே 70 ரவுடிகளை கைது செய்து அவர்களை போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

50 at Salem rescues as a precaution police arrested

Salem: Salem as a precaution in 50 rescues, police have arrested. Sam baptism prevents offences in the city