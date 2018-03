பெரியாரைப் பார்த்து பாஜக ஏன் பயப்படுகிறது?- சித்தராமையா கேள்வி

சமூக சீர்த்திருத்தத்திற்காக பாடுபட்ட பெரியாரைப் பார்த்து பாஜக ஏன் பயப்படுகிறது என கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

திரிபுராவில் லெனின் சிலை போல, தமிழகத்தில் பெரியார் சிலைகள் அகற்றப்படும் என பாஜக தேசிய பொதுச் செயலாளர் எச்.ராஜா கருத்து தெரிவித்திருந்தார். இதற்கு தமிழகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில், எச்.ராஜா தனது கருத்தை திரும்பப் பெற்றார்.

இதுகுறித்து கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா நேற்று தனது ட்விட்டரில் பதிவில், ”பாஜகவினர் பெரியார் சிலையை ர் சேதப்படுத்தியதை அறிந்து அதிர்ச்சியடைந்தேன். புரட்சிகர சமூக சீர்திருத்தவாதியான ஈ.வெ.ரா. பெரியாரைப் பார்த்து பாஜக ஏன் பயப்படுகிறது? சாதி அடக்குமுறையால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சுய மரியாதை கொடுத்தவர் பெரியார். அவரது சிலையை தாக்கியதன் மூலம் மக்கள் பாஜகவின் வர்க்க ஏற்றத்தாழ்வு கொள்கையை அறிந்துகொள்ள முடியும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

சித்தராமையாவின் இந்தக் கருத்துக்கு முற்போக்கு சிந்தனையாளர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

