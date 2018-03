காலணிகளுக்கு ஜிஎஸ்டியில் விலக்கு கோரி வழக்கு: 2 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவு

மதுரை: ரூ.500க்கு கீழ் விற்கப்படும் காலணிகளுக்கு ஜிஎஸ்டியில் விலக்கு கோரி வழக்கு தொடரப்பட்டது. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் செயலருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப மதுரை கிளை உயர்நீதிமன்றம் ஆணை பிறப்பித்துள்ளது. வழக்கு விசாரணையை 2 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை. மதுரை காலணி விற்பனையாளர் சங்க செயலாளர் லியாகத் அலி என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Demand for GST excluded in case your shoes: postponed orders in 2 weeks

