இன்ஸ்பெக்டர் எட்டி உதைத்ததில் பரிதாபமாக பலியான கர்ப்பிணி உஷா-வி்ன் உடல் அடக்கம்

திருச்சி: திருவெறும்பூர் அருகே ஹெல்மெட் சோதனையின் போது இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜால் எட்டி உதைக்கப்பட்டு பலியான கர்ப்பிணி உஷாவின் உடல் இன்று நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. மீண்டும் அங்கு பெரிய அளவில் போராட்டம் ஏதும் நடந்து விட கூடாது என்பதால், இறுதி சடங்கின் போது இறுதி ஊர்வலத்தின் போதும் காவல்துறையினர் அதிகளவில் கெடுபிடி காட்டினர். இதனால் உறவினர்களும், பொதுமக்களும் அதிருப்தி அடைந்தனர். தஞ்சை மாவட்டம் பாபநாசம் அடுத்த சூலமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் ராஜா(33). இவர் திருச்சி சுந்தர் நகரை சேர்ந்த உஷா (33) என்பவரை 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். தற்போது உஷா 3 மாத கர்ப்பமாக இருந்தார். திருச்சி கே.கே.நகரில் வசிக்கும் உஷாவின் தோழிக்கு நேற்று திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொள்ள உஷாவுடன் ராஜா, நேற்றுமுன்தினம் மாலை பைக்கில் திருச்சிக்கு புறப்பட்டார்.துவாக்குடி சுங்கச்சாவடி அருகே திருவெறும்பூர் போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ்(45) மற்றும் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்ததால் இவர்களை போலீசார் மறித்தனர். தம்பதியாக இருப்பதை பார்த்ததும், ஒரு போலீஸ்காரர் கிளம்பி செல்லும்படி கூறினார். இதனால், ராஜாவும் புறப்பட்டு சென்றார். ஆனால், இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ் திடீரென இருசக்கர வாகனத்தில் விரட்டிச்சென்று, என் உத்தரவு இல்லாமல் பைக்கை எடுத்துச்சென்றது ஏன் எனக்கேட்டு ராஜாவிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். பின்னர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டே பைக்கில் உட்கார்ந்திருந்த உஷாவை இன்ஸ்பெக்டர் எட்டி உதைத்துள்ளார். இதில் உஷா தடுமாறி பைக்கில் இருந்து கீழே விழுந்து இறந்தார். உடனே, அருகில் இருந்தவர்கள் உஷாவின் சடலத்தை திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.கர்ப்பிணி உஷாவை இன்ஸ்பெக்டர் எட்டி உதைத்து கொன்றுவிட்டார் என்று கூறி, அப்பகுதி பொதுமக்கள் சுமார் 2,000 பேர் திரண்டு இன்ஸ்பெக்டரை கைது செய்யக்கோரி பெல் கணேசபுரத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கி, 11 மணி வரை இது நீடித்தது. இதனால், போலீசார் அதிகளவில் குவிக்கப்பட்டனர். அப்போது, போலீசார் மீது கற்கள், செருப்புகள் வீசப்பட்டது. நள்ளிரவு 11.30 மணியளவில் போலீசார் தடியடி நடத்தி கூட்டத்தை விரட்டினர். கல்வீச்சு சம்பவத்தில் 3 போலீசார் காயமடைந்தனர். பொதுமக்களில் 20 பேர் காயமடைந்தனர். ஒரு வாலிபருக்கு மண்டை உடைந்து ரத்தம் கொட்டியது. 26 அரசு பஸ்கள், 4 போலீஸ் வாகனம் என்று 100 வாகனங்களின் கண்ணாடிகள் உடைந்தன. இதுதொடர்பாக, சுமார், 25 ேபரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்நிலையில், சம்பவத்துக்கு காரணமான இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜை போலீசார் நள்ளிரவில் கைது செய்தனர்.அவர் மீது கொலை வழக்கிற்கு இணையான பிரிவான 304(2) அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டு உயிர்பலி ஏற்படுத்துதல், 336 (அஜாக்கிரதையாகவும், அதிவேகமாகவும் செயல்படுதல்) ஆகிய 2 பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. நேற்று அதிகாலை திருச்சி ஜேஎம் 6 ேகார்ட் மாஜிஸ்திரேட் ஷகீலா வீட்டில் ஆஜர்படுத்தி உடனடியாக மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், அவரை சஸ்பெண்ட் செய்து டிஐஜி லலிதா லட்சுமி உத்தரவிட்டுள்ளார். உடல் ஒப்படைப்பு: இன்ஸ்பெக்டர் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்தால்தான் உஷாவின் உடலை வாங்குவோம் என்று கூறி காலை முதல் உறவினர்கள் உடலை வாங்க மறுத்தனர்.பின்னர் இன்ஸ்பெக்டர் மீது, கொலைக்கு இணையான வழக்குப்பதிவு செய்திருப்பதாக தெரிவித்தனர். ஆனால் உறவினர்கள் ஏற்க மறுத்து விட்டனர். இதனால் உஷாவின் கணவரை கொலை வழக்காக மாற்றுவதற்காக மாஜிஸ்திரேட்டிடம் அழைத்துச் சென்றனர். ஆனால் அவரது கோரிக்கையை மாஜிஸ்திரேட் ஏற்கவில்லை. இதை நீங்கள் தனியாக ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்யுங்கள் என்று மாஜிஸ்திரேட் தெரிவித்தார். போலீசாரின் முயற்சியை ஏற்றுக் கொண்ட உறவினர்கள், நேற்று மாலை 5 மணியளவில் உடலை பெற்று கொண்டனர். பிறகு பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்ட உஷாவின் உடல் அவரது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. திருச்சி கேகே நகரில் உள்ள வீட்டிற்கு உஷாவின் உடல் எடுத்து செல்லப்பட்டது. அங்கு உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர் இன்று காலை கிருஸ்துவ முறைப்படி உஷாவின் உடலுக்கு இறுதி சடங்குகள் செய்யப்பட்டது. காஜாமலை தேவாலயத்தில் திருப்பலி நடைபெற்ற பின் மேலப்புதூரில் உள்ள கல்லறையில் உஷாவின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.

