திரிபுரா முதல்வராக விப்லப் குமார் பதவியேற்பு: விழாவில் பிரதமர் மோடி, மாணிக் சர்க்கார் பங்கேற்பு

திரிபுரா மாநில புதிய முதல்வராக பாஜகவின் விப்லப் குமார் தேப் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

வடகிழக்கு மாநிலங்களான திரிபுரா, நாகாலாந்து, மேகாலயா சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது. திரிபுராவில் 25 ஆண்டுகளாக கோலோச்சி வந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடதுசாரிக் கூட்டணி படுதோல்வி அடைந்தது. திரிபுராவில் மொத்தம் உள்ள 59 தொகுதிகளில் பாஜக கூட்டணி 43 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.

திரிபுரா முதல்வராக பதவியேற்ற பிப்லப் குமார் – படம்: ஏஎன்ஐ

இதையடுத்து முதல்வர் மாணிக் சர்க்கார் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதை தொடர்ந்து பாஜக அரசு இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டது. அகர்தலாவில் நடந்த விழாவில் திரிபுரா மாநில முதல்வராக திரிபுரா மாநில புதிய முதல்வராக பாஜகவின் விப்லப் குமார் தேப் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார். விப்லப் குமார் தேப் பதவியேற்று கொண்டார். அவருக்கு ஆளுநர் ததகதா ராய் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

துணை முதல்வராக, ஜிஸ்னு தேவ் பர்மன் துணை முதல்வராக பதவியேற்றார். இந்த விழாவில் பிரதமர் மோடி, பாஜக தலைவர் அமித் ஷா, உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத், பாஜக மூத்த தலைவர்கள் அத்வானி, ஜோஷி, திரிபுரா முன்னாள் முதல்வர் மாணிக் சர்க்கார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

