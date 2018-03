எய்ம்ஸ் அமைப்பது குறித்து வரும் 13ம் தேதி மத்திய அமைச்சருடன் ஆலோசனை : ராதாகிருஷ்ணன்

கோவை : எய்ம்ஸ் அமைப்பது குறித்து வரும் 13ம் தேதி மத்திய அமைச்சரை, அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சந்திக்க உள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார். மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டாவை சந்தித்து அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார். எய்ம்ஸ் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் மத்திய அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

