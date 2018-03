கார்த்தி சிதம்பரத்தை அமலாக்கத்துறை கைது செய்ய இடைக்கால தடை- டெல்லி ஐகோர்ட்

சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனை வழக்கில் கார்த்தி சிதம்பரத்தை வரும் 20ம் தேதி வரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்யக்கூடாது என டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது. #KartiChidambaram #INXMediaCase

புதுடெல்லி: ஐ.என்.எக்ஸ் மீடியா வழக்கு விசாரணை தொடர்பாக முன்னாள் மத்திய நிதி மந்திரி ப.சிதம்பரத்தின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் நேரில் ஆஜராகி விளக்கவேண்டும் என்று மத்திய அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியிருந்தது. சட்டவிரோத பணப்பறிமாற்றம் நடந்துள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் கார்த்தியிடம் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என சம்மனில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதை எதிர்த்து கார்த்தி சிதம்பரம் சார்பில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் புதிய ரிட் மனு ஒன்றை தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா, நீதிபதிகள் ஏ.எம்.கன்வில்கர், டி.ஒய்.சந்திரசூட் ஆகியோர் அமர்வு முன்பாக அவருடைய வக்கீல் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு மீது விசாரணை நடைபெற்றபோது, சி.பி.ஐ. வழக்குப்பதிவு செய்ததன் அடிப்படையில் இதுபோன்ற சம்மன்களை அமலாக்கத்துறை அனுப்புவதற்கு எவ்வித அதிகார வரம்பும் கிடையாது என்றும், இந்த சம்மன்களை தள்ளுபடி செய்யவேண்டும் என்றும் கார்த்தி தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. அப்போது, கார்த்தி சிதம்பரம் இந்த மனுவை டெல்லி ஐகோர்ட்டில் தாக்கல் செய்து தற்காலிக தீர்வை பெறலாம் என நீதிபதிகள் அவரது தரப்பு வழக்கறிஞருக்கு நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர். இதனை அடுத்து, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருந்து தனது மனுவை திரும்பப்பெற்ற கார்த்தி, டெல்லி ஐகோர்ட்டில் புதிய மனுவாக தாக்கல் செய்தார். இந்நிலையில், கார்த்தி சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த மனுவை இன்று விசாரணை செய்த டெல்லி நீதிமன்றம் கார்த்தி சிதம்பரத்தை அமலாக்கத்துறை கைது செய்ய இடைக்கால தடைவிதித்து இன்று தீர்ப்பளித்தது. மேலும், தற்போது இதே வழக்கில் சி.பி.ஐ.யின் விசாரணைக்காவலில் உள்ள கார்த்தி சிதம்பரம் ஜாமினில் வெளியே வந்தாலும், அவரை 20-ம் தேதி வரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்யக்கூடாது எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளது. கார்த்தியின் மனுவுக்கு மத்திய அரசு மற்றும் அமலாக்கத்துறை பதில் அளிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. #INXMediaCase #KartiChidambaram #ED #DelhiHC #tamilnews

