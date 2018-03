பத்திரிகையாளர் நலனுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.1 கோடியாக உயர்கிறது

நாடு முழுவதிலும் பணியாற்றும் பத்திரிகையாளர் நலனுக்கான நிதி ரூ.20 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.1 கோடியாக உயர்த்தப்பட உள்ளது. மத்திய செய்தி ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் இதை நடப்பு நிதியாண்டிலேயே அமலாக்கப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் வானொலிகள், நாளேடுகள், இதழ்கள், செய்தி இணையதளங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி ஊடகங்களில் பணியாற்றும் பத்திரிகையாளர்களுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் நிவாரண உதவிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இது, பிப்ரவரி 1, 2013 முதல் ‘பத்திரிகையாளர் நலத்திட்டம்’ எனும் பெயரில் வருடம் ஒன்றுக்கு ரூ.15 லட்சம் என அளிக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகை கடந்த ஆண்டு ரூ.20 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது. இதில் இருந்து பணியின் போது இறப்பவர்களின் குடும்பத்தினருக்கான இழப்பீடு, விபத்து மற்றும் நோய்வாய்ப்படுதலின் சிகிச்சைக்கான உதவித்தொகையாக அளிக்கப்படுகிறது.

நாடு முழுவதிலும் தற்போது பத்திரிகையாளர்கள் எண்ணிக்கை பல மடங்கு கூடி விட்டது. இதற்கு ஏற்ற வகையில் அந்த நல நிதியை இதுவரை எந்த அரசும் உயர்த்தவில்லை. இதை ரூ.20 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.1 கோடியாக உயர்த்த மத்திய செய்தி ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது அதன் மத்திய அமைச்சரான ஸ்மிருதி இராணியால் ஏற்கப்பட உள்ளது.

இது குறித்து ‘தி இந்து’விடம் செய்தி ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் வட்டாரம் கூறும்போது, ”தற்போது பெருகிவிட்ட பத்திரிகையாளர்களுக்கு ரூ.20 நலநிதி போதவில்லை என்பதால் ரூ.1 கோடியாக உயர்த்தக் கோரி உள்ளோம். இந்தத் தொகை அடுத்த நில நாட்களில் அமைச்சரால் ஏற்கப்பட்டு நடப்பு நிதியாண்டிலேயே அமலாகும்” எனத் தெரிவித்தனர்.

நல நிதி பெறும் தகுதி

மத்திய செய்தி ஒளிபரப்புத்துறை சார்பில் இந்த நிவாரணத்தொகை பெற அரசு நிர்ணயித்த சட்டப்படி முழுநேர அல்லது பகுதிநேரப் பணியில் உள்ளவர்கள் தகுதியானவர்கள். இவர்களில் மத்திய செய்தி ஒளிபரப்புத்துறையின் அங்கீகார அட்டை அல்லது மாநில அரசின் அங்கீகார அட்டை இல்லாதவர்களுக்கு சில நிபந்தனைகளுடன் அதை பெற வழி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்கள், விதிகளின்படி முறையாக பரிந்துரைக் கடிதங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தமது அங்கீகார அட்டையால் ஏற்கெனவே, மத்திய அரசின் மருத்துவ உதவிகள் பெறுபவர்களுக்கு இறப்பின் போதான நிதிஉதவி மட்டுமே கிடைக்கும்.

கூடுதல் நிதியால் சமாளிப்பு

தற்போதுள்ள ரூ.20 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக தேவைப்படும் நிதிப் பற்றாக்குறைக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கி சமாளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த உதவித்தொகை கடந்த 2014-15-ல் ரூ.22.46 லட்சமும், 2015-16-ல் ரூ.28 லட்சமும், 2016-17-ல் ரூ.25.88 லட்சமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இறந்தவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணமாக ரூ.5 லட்சம் வரையும், விபத்து அல்லது நோய்களில் தொடர்ந்து பணிசெய்ய முடியாத அளவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் மற்றும் சிகிச்சைக்காக ரூ.3 லட்சம் வரையும் அளிக்கப்படுகிறது.

குழுவின் முடிவு

இறந்தவர்கள் குடும்பத்தினர் மாநில அரசிடம் இழப்பீடு பெற்றிருந்தாலும் அவர்களுக்கு, மத்திய அரசும் சில நிபந்தனைகளின் பேரில் வழங்குகிறது. இதற்கான விண்ணப்பங்கள் அனைத்தின் மீதும் மத்திய செய்தி ஒளிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தால் அமர்த்தப்பட்ட குழு கூடி இறுதி முடிவு எடுக்கும். இந்த நிதி இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களில் பணியாற்றும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் அளிக்கப்படுகிறது.

