ஆகம விதிகளை மீறி நெல்லையப்பர் கோயிலில் அவசர கதியில் கும்பாபிஷேக பணிகள்

நெல்லை: பிரசித்திப் பெற்ற நெல்லையப்பர் கோயிலில் 14 ஆண்டுகளாக திருப்பணி செய்யாததால் இடிந்து விழும் நிலையில் ஸ்ரீபலி பிரகாரம் காணப்படுகிறது. அறநிலையத்துறை அலட்சியத்தால் அவசர கதியில் ஆகம விதிகளை மீறி கும்பாபிஷேக பணிகள் நடந்து வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. தென் தமிழகத்தில் வரலாற்று பிரசித்திப் பெற்ற சிவன் கோயில்களில் நெல்லையப்பர், காந்திமதி அம்மன் கோயிலும் ஒன்றாகும். சுவாமிக்கு நைவேத்யம் செய்வதற்காக காய வைக்கப்பட்ட நெல் மழையில் நனையாமல் காத்து திருநெல்வேலி என பெயர் வரக் காரணமாக அமைந்தது இக் கோயில். 7ம் நாற்றாண்டில் திருஞான சம்பந்தரால் பாடல் பெற்ற ஸ்தலமாகும். அகஸ்தியர் வரலாற்றை வைத்து பார்க்கும் போது இக்கோயில் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் கூறுகின்றன. இத்தகைய சிறப்பு பெற்ற நெல்லையப்பர் -காந்திமதி அம்மன் கோயில் சுமார் 14 ஏக்கர் பரப்பளவில் பரந்து விரிந்து காணப்படுகிறது. கோயிலை சுற்றிலும் ரதவீதியும், மாடவீதியும் அமைந்துள்ளது. மாடவீதியில் தெற்கு மாடவீதி, மேல மாடவீதி காணப்படுகிறது. சுவாமி, அம்பாள் சன்னதியை இணைப்பது சங்கிலி மண்டபம். சுவாமி சன்னதி உள்பிரகாரம், வெளிபிரகாரம், சன்னதி உள்பிரகாரம் என 3 பிரகாரங்கள் அமைந்துள்ளன. அம்மன் சன்னதியில் உள்பிரகாரம், தொடர்ந்து பலி பிரகாரம் உள்ளது. சுவாமி சன்னதி தெற்கு, வடக்கு பிரகாரங்கள் 387 அடி நீளமும், 42 அடி அகலமும் நடைபாதை 17 அடியிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்பிரகாரம் மற்றும் மேல் பிரகாரங்கள் 295 அடி நீளமும் 40 அடி அகலமும், நடைபாதை 17 அடியிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரகாரங்கள் கடந்த 2004ம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகத்தின் போது புதுப்பிக்கப்பட்டது.கடந்த 2004ம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகத்தின் போதே சேதமடைந்து காணப்பட்ட ஸ்ரீபலி பிரகாரத்தை திருப்பணி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. ஆனால் திருப்பணி நடத்தப்படாமல் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக பூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரகாரத்தில்தான் தினமும் ஆகம முறைப்படி பலி பீடங்களுக்கு எண்ணெய் தேய்த்து, தண்ணீர் ஊற்றி சாதம் வைத்த பின்னர் தான் பிரதான பூஜைகள் நடக்கும் என்பது ஐதீகம். ஆனால் இத்தகைய பூஜைகள் 14 ஆண்டுகளாக நடத்தப்படவில்லை என பக்தர்கள் மத்தியில் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அம்மன் சன்னதியின் தெற்கு பகுதியில் ஸ்ரீபலி பிரகாரத்துக்கு செல்ல வேண்டும். இதன் வழியாக கருமாரி தெப்பம், சுப்பிரமணியர் சன்னதி, வசந்த மண்டபத்துக்கு சென்று சங்கிலி மண்டப நுழைவுவாயிலுக்கு வரலாம். இந்த ஸ்ரீபலி பிரகாரத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் அம்மன் பிரகார வலம் வந்ததாக பல சான்றுகள் உள்ளன.

இத்தகைய சிறப்புகளை உடைய ஸ்ரீபலி பிரகாரம் மிகவும் சேதமடைந்து காணப்படுவதாக அறநிலையத்துறை தெரிவிக்கிறது. ஸ்ரீபலி பிரகாரத்தின் மேல்தளம், கீழ்தளம் பெயர்ந்தும், அங்குள்ள சிறிய மண்டபம் சிதிலமடைந்தும் காணப்படுகிறது. இதனால் ஸ்ரீபலி பிரகாரம் பக்தர்கள் செல்லாத வகையில் பூட்டியே காணப்படுகிறது. கடந்த 2004ம் ஆண்டு பழுதடைந்து காணப்பட்ட ஸ்ரீபலி பிரகாரமும், கருமாரி தீர்த்தமும் தற்போது மிகவும் சிதிலமடைந்து காணப்படுகிறது. மகாலிங்கம் பெரிய நாயகி சன்னதியில் உத்திரத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டு மழை காலத்தில் ஒழுகும் நிலை காணப்படுகிறது. இதனை திருப்பணி செய்யாமல் அவசர கதியில் திருப்பணி வேலைகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. கடந்த 14 ஆண்டுகளாக ஸ்ரீபலி மண்டபம் சேதமடைந்த நிலையில் தான் உள்ளதாக ஆன்மீகவாதிகள் மனம் குமுறுகின்றனர். திருப்பணி என்பது நெல்லையப்பர் கோயில், அதன் உபகோயில்களிலும் திருப்பணி செய்தும், நெல்லையப்பர் கோயில் முழுவதும் திருப்பணி செய்த பின்புதான் கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது ஆகம விதிமுறையாகும். ஆகம விதிமுறைகளை மீறி அறநிலையத்துறை தான் தோன்றித்தனமாக செயல்படுவதால் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கு அதிகாரிகள் தான் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும் என திருக்கோயில்கள் வழிபடுவோர் சங்கத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர். உருமாறிய கருமாரி தெப்பம் அம்பாள் சன்னதி வசந்த மண்டம், ஸ்ரீபலி பிரகாரம் பகுதியில் கருமாரி தெப்பம் உள்ளது. இந்த தெப்பம் பல ஆண்டுகளாக தூர்ந்து காணப்பட்டது. இதை இந்து ஆலய பாதுகாப்பு பக்தர்கள் பேரவை தூர் வாரியது. இதனால் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் பெய்த பருவமழையில் தெப்பத்தில் தண்ணீர் தேங்கியது. தற்போது கோயிலில் நடந்து வரும் திருப்பணியில் மேற்கூரை பராமரிப்பு பணியில் இடித்து எடுக்கப்படும் மண், செங்கல் கருமாரி தெப்பத்தில் கொட்டப்படுகிறது. பக்தர் பேரவை சார்பில் தூர்வாரி கொடுத்த தெப்பம் உருமாறி விட்டதாக பக்தர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். கமிஷனர் இன்று ஆய்வு நெல்லையப்பர் கோயிலில் ஆகம விதிகளுக்கு முரணாக பல பணிகள் நடப்பதாக பக்தர்கள் தரப்பில் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதுகுறித்து தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் ஜெயா இன்று நெல்லையப்பர் கோயிலில் ஆய்வு மேற்கொள்வதாக அறநிலையத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. 43 கோயில்களிலும் கும்பாபிஷேகம் நெல்லை திருக்கோயில்கள் வழிபடுவோர் சங்க பொதுச் செயலாளர் கயிலை கண்ணன் கூறுகையில், தொன்மையான நெல்லையப்பர் காந்தியம்பாள் கோயிலில் அவசர கதியில் பாலாலயம் நடத்தப்பட்டு திருப்பணிகள் நடந்து வருகிறது. கடந்த 2004ம் ஆண்டு அம்மன் சன்னதி, ஸ்ரீபலி பிரகாரம், கருமாறி தீர்த்தம் உள்ளிட்டவை திருப்பணி செய்யாத நிலை தற்போதும் தொடர்கிறது. கோயில் வெளிபகுதியில் உள்ள சவுந்திர சபை, காட்சி மண்டபம், பழைய பேட்டை பரிவேட்டை மண்டபம், ராமையன்பட்டி பரிவேட்டை மண்டபம், தைப்பூச தீர்த்தவாரி மண்டபம், வெளி தெப்பம், மானூர் அம்பலவானர் கோயில் மற்றும் 43க்கும் மேற்பட்ட கோயிலின் உபகோயில்களிலும் திருப்பணி செய்து கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும். இதுகுறித்து அறநிலையத்துறை கமிஷனர், நெல்லை இணை ஆணையர், மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார். பொலிவு இல்லாத பொற்றாமரை குளம் கோயிலில் மாசி மகம் திருவிழாவில் அப்பர் தெப்ப உற்சவம் பொற்றாமரை குளத்தில் நடைபெறும். தற்போதைய அவசர கதி திருப்பணியால் அப்பர் தெப்ப உற்சவம் தடைபட்டுள்ளது. தற்போது பொற்றாமரை குளத்தில் நீராழி மண்டபத்தில் விமானம், தரைதளத்தில் செடிகள் வளர்ந்து காணப்படுகிறது. மண்டபத்தை சுற்றியுள்ள நீர் அதிகளவு மாசுபட்டு காணப்படுகிறது. கும்பாபிஷேகத்திற்கு முன்னதாக பொற்றாமரை குளத்தையும் திருப்பணி செய்து பொலிவு பெற செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

Source: Dinakaran

Scriptures in the Temple of nellaiappar Temple in defiance of the rules separating the consecration in the works

