சென்னை-சேலம் இடையே இந்தியாவின் 2வது பசுமை விரைவு சாலை அமைக்க முதற்கட்ட சர்வே

சேலம்: சென்னை-சேலம் இடையே பசுமை விரைவு சாலை அமைக்க முதற்கட்டமாக சர்வே எடுக்கும் பணியில், தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழகத்தில் சென்னை, கிருஷ்ணகிரிக்கு அடுத்தபடியாக அதிக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் கொண்டது சேலம் மாவட்டம். இங்கு வடக்கே சேலம்-பெங்களூரு ேதசிய நெடுஞ்சாலையும், தெற்கே சேலம்-கன்னியாகுமரி தேசிய நெடுஞ்சாலையும், மேற்கே சேலம்- எர்ணாகுளம் தேசிய நெடுஞ்சாலையும், கிழக்கே சேலம்- சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையும் உள்ளது. குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களையும், கேரளாவையும் இணைக்கும் முக்கிய மையமாக சேலம் உள்ளது. இதனால், சேலத்தில் எப்போதும் வாகனநெருக்கம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்நிலையில், சேலத்தில் விரைவில் விமான சேவை தொடங்க இருக்கிறது. இதனால் சேலத்தில் மேலும் தொழில் வளர்ச்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சேலத்தில் மின்சாரம், தண்ணீர், போக்குவரத்து உள்ளிட்ட வசதிகள் இருப்பதால் வெளி மாநிலம், மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் இங்கு வந்து தொழில் தொடங்க அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதனால் புதிய தொழிற்சாலைகள் அதிகளவில் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, சேலத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலை போக்க முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் எந்த மாவட்டத்திலும் இல்லாத வகையில், சென்னை-சேலம் இடையே பசுமை விரைவு சாலை அமைக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்கரி சமீபத்தில் சென்னையில் தெரிவித்தார். இந்த பணி இன்னும் 2 மாதத்தில் தொடங்கப்படும் என்றும் கூறினார். இதன் தொடர்ச்சியாக பசுமை விரைவு சாலை அமைக்க முதற்கட்டமாக சர்வே எடுக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: சென்னையில் இருந்து சேலம் வர 3 வழிகள் உள்ளன. சென்னை, செங்கல்பட்டு, திண்டிவனம், விழுப்புரம், உளுந்தூர்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, ஆத்தூர் வழியாக சேலம் வரலாம். சென்னையில் இருந்து பூந்தமல்லி, வேலூர், வாணியம்பாடி, திருப்பத்தூர், ஊத்தங்கரை, அரூர் வழியாக சேலம் வரலாம். சென்னையில் இருந்து பூந்தமல்லி, வேலூர், வாணியம்பாடி, பர்கூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி வழியாகவும் சேலம் வரலாம். சேலத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலை போக்க, இந்தியாவிலேயே இரண்டாவது பசுமை விரைவு சாலை, சென்னை-சேலம் இடையே அமைக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் ஏற்கனவே முதல் பசுமை விரைவுச்சாலை மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பை-புனோ இடையே உள்ளது. சென்னை-சேலம் இடையே பசுமை விரைவு சாலை ₹10 ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்படவுள்ளது. இச்சாலை ஒரு சில இடங்களில் 8வழிச்சாலையாகவும், சில இடங்களில் 6 வழிச்சாலையாகவும் அமைக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் சென்னை, சேலம் இடையே 60 கிலோமீட்டர் தொலை குறைகிறது. பயண நேரம் 6 மணி நேரத்தில் இருந்து 3 மணி நேரமாக குறையும். தற்போது சென்னை- சேலம் இடையே 340 கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ளது. பசுமை விரைவு சாலை 277 கிலோமீட்டர் தூரம் அமைக்கப்படுகிறது. இச்சாலை அமைக்க முதற்கட்டமாக சர்வே எடுக்கும் பணி, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சாலை அமைக்க தேவையான நிலம், எவ்வாறு சாலை அமைக்கலாம் என்பது குறித்து சர்வே எடுத்து வருகிறோம். சேலத்தில் கெஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்டியில் தொடங்கி உளுந்தூர்பேட்டை பைபாஸ் வழியாக ராமலிங்கபுரம், மஞ்சவாடி கணவாய் வழியாக சாலை அமைக்கப்படுகிறது. பின்னர், அங்கிருந்து அரூர், தீர்த்தமலை, தண்டராம்பட்டு, திருவண்ணாமலை, வந்தவாசி, உத்திரமேரூர், மாமண்டூர் வழியாக ெசங்கல்பட்டு சாலையில் இணைந்து சென்னை சாலையில் இணைக்கப்படுகிறது. இதற்கான சர்வே எடுக்கும்பணி முடிந்தவுடன் ஓரிரு மாதத்தில் சாலை அமைக்கும் பணி தொடங்கப்படும். இவ்வாறு அதிகாரிகள் கூறினர்.

