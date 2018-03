சென்னை கேகே நகரில் கல்லூரி வாசலில் மாணவி குத்திக்கொலை

சென்னை: சென்னை கேகே நகரில் உள்ள மீனாட்சி கல்லூரியில் படித்து வந்த மாணவியை மர்மநபர் ஒருவர் கத்தியால் குத்தினார். படுகாயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வந்த மாணவி உயிரிழந்தார். உயிரிழந்த மாணவியின் பெயர் அஸ்வினி என்பதாகும். பி காம் படித்து வந்த மாணவி இன்று காலை கல்லூரிக்கு வந்த போது ஒரு இளைஞர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது திடீரென கத்தியால் எடுத்து குத்திவிட்டு ஒடினார். மாணவி ரத்த வெள்ளத்தில் சாய்தார். தப்பி ஓடிய இளைஞரை பிடித்து அடித்து உதைத்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். படுகாயங்களுடன் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மாணவி அஸ்வினி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். கொலைக்கான காரணம் பற்றி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். கல்லூரி வாசலில் பதற்றம் நிலவி வருகிறது.

Source: OneIndia

Mr. k.k. Nagar in Chennai college girl at the door, and stabbed murder

