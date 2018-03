சிரியா போரை ஐ.நா. தலையிட்டு நிறுத்த வேண்டும்:ஸ்டாலின்

சிரியா போரை ஐ.நா. தலையிட்டு உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் திமுக செயல் தலைவர் முக, ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சிரியாவில் ஷியா பிரிவைச் சேர்ந்த அதிபர் ஆசாத்துக்கும், சன்னி முஸ்லிம் பிரிவைச் சேர்ந்த கிளர்ச்சிப் படைகளுக்கும் இடையே 6 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்நாட்டுப் போர் நடைபெறுகிறது. தலைநகர் டமாஸ்கஸ் அருகேயுள்ள கிழக்கு கவுட்டா பகுதி கிளர்ச்சிப் படையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. அந்தப் பகுதியை குறிவைத்து அதிபர் ஆசாத் படைகள் கடந்த இரு வாரங்களாக வான்வழி தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றன.

இதில் கடந்த 13 நாட்களாக அரசுப் படை நடத்திய தாக்குதல்களில் நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகள் உட்பட 674 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

சிரியா தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.

இந்த நிலையில் இது குறித்து திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், “சிரியாவில் அப்பாவி மக்களும் ஏதுமறியாத சிறு குழந்தைகளும் கொத்துக் கொத்தாகக் கொல்லப்படுவது இதயமுள்ள அனைவரையும் அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. பலமுனைத் தாக்குதலில் பொதுமக்களின் உயிர் பறிக்கப்படுவதை ஐ.நா.மன்றம் தலையிட்டு உடனடியாகத் தடுத்து நிறுத்தவேண்டும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

The UN war, Syria. Intervened to stop: Stalin

The UN war, Syria. Must intervene immediately stopped the DMK leaders face action, Stalin has stressed.

C