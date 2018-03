மரபணு மாற்ற விதைகளுக்கு தடை கோரி ஸ்ரீவைகுண்டம் கோயிலில் விவசாயிகள் நூதன வழிபாடு

ஸ்ரீவைகுண்டம்: மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளை தடைசெய்ய வலியுறுத்தி அய்யாக்கண்ணு தலைமையிலான விவசாயிகள் ஸ்ரீவைகுண்டம் கள்ளபிரான் கோயிலில் மண்டியிட்டு நூதன வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர். மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளை கொண்டு விவசாயம் செய்வதை தடை செய்ய வேண்டும், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும். தென்னிந்திய நதிகளை இணைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் அய்யாக்கண்ணு தலைமையில் விவசாயிகள் கடந்த 1ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் இருந்து சென்னை கோட்டை வரை 100 நாள் விழிப்புணர்வு நடைபயணம் தொடங்கி உள்ளனர். நேற்று காலை அவர்கள் ஸ்ரீவைகுண்டம் கள்ளபிரான் கோயிலுக்கு வந்தனர். அங்கு மண்டியிட்டபடியே சுவாமி சன்னத்திக்கு சென்றனர். அர்ச்சகரிடம் துண்டு பிரசுரம் வழங்கி சுவாமி பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கும்படி தெரிவித்தனர். கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்கள், பொதுமக்களும் பிரசுரங்களை வழங்கினர். தொடர்ந்து அய்யாக்கண்ணு அளித்த பேட்டி: மரபணு விதைகளை பயன்படுத்தினால் 4 வயது சிறுவன் 15 வயதில் ஆண்மையை இழக்கும் நிலை ஏற்படும். இதேபோல் பெண்கள் சிறுவயதிலேயே பூப்பெய்தல், கருத்தரிக்கும் வாய்ப்பை இழத்தல் ஏற்படும். இந்த பாதிப்புகள் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு தெரிந்திருந்தும் லாப நோக்கில் விவசாயிகள் தலையில் விதைகளை கட்ட பார்க்கிறார்கள். இதற்கு மத்திய அரசு துணை போகிறது. அந்த விதைகளை விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது என்ற நல்ல எண்ணத்தை கள்ளபிரான் சுவாமி, மோடி அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தோம். உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பாக முதல்வர் தலைமையில் அனைத்துகட்சி கூட்டம் நடந்துள்ளது நல்ல முன்னுதாரணம். அந்த கூட்ட முடிவு குறித்து ஸ்டாலின், அதிமுக அமைச்சர்கள் எதிரெதிர் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள். இதை தவிர்த்து அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் டெல்லிக்கு ஒருமித்த கருத்துடன் செல்ல வேண்டும். வழக்கமான டிஎம்சி தண்ணீரை விட குறைத்து வழங்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அந்தளவு தண்ணீரையாவது கர்நாடகம் வழங்கவேண்டும். கர்நாடக தேர்தலை கருதி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதை மத்திய அரசு தாமதித்தால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்வோம். வீணாக கடலுக்கு செல்லும் தண்ணீரை சேமித்திட நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Seeking a ban on genetically modified seeds in the farmers worship the Temple Museum srivaikundam

