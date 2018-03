பேட்டை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் டாக்டர்கள், ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை: நோயாளிகள் கடும் பாதிப்பு

பேட்டை: பேட்டை நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் போதிய இடவசதியில்லாததுடன் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையால் நோயாளிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்களிடையே எழுந்துள்ளது. பேட்டை நகர்புற சுகாதார நிலையம் மூலம் 5 வார்டுகள் மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமங்களை சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் உள் மற்றும் வெளிநோயாளிகளாக பயனடைந்து வருகின்றனர். 1956ல் நகராட்சி அந்தஸ்தில் பேட்டை இருந்த போது சுமார் 8ஆயிரத்து 300 பேர் வசித்து வந்தனர். அப்போது பேட்டை முனிசிபல் வைத்திய சாலையானது ஆண் பொது மருத்துவர் ஒருவர், பெண் மகப்பேறு மருத்துவர் ஒருவர், நான்கு செவிலியர்கள், உதவியாளர்களாக இரண்டு பெண்கள் ஒரு ஆண் மருந்தாளுநர், ஆயாக்கள், சித்தமருத்துவர், மருத்துவ உதவியாளர் ஆப்ரேசன் தியேட்டர், பிரசவ அறை, பிரசவ வார்டு, பொது வார்டு, மருந்தகம் லேப் டெக்னீசியன், எக்ஸ்ரே என சகல வசதியும் உள்ளடக்கிய 24மணிநேரமும் செயல்படும் மருத்துவமனையாக சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தது. தற்போது தினமும் 200க்கும் மேற்பட்ட வெளிநோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று செல்லும் இம்மருத்துவமனையில் ஒரு மருத்துவர், மூன்று செவிலியர்கள், 2 நகர்புற செவிலியர்கள், லேப்டெக்னீசியன் என பாதிக்கு பாதி ஊழியர்கள் குறைவாக வேலை பார்த்து வருவதால் ஊழியர்கள் பணிசுமை காரணமாக மனஅழுத்தத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். மருந்தாளுநர் பணிக்கு கடந்த சில வருடங்களாக ஊழியர் நியமிக்கப்படவில்லை. மகப்பேறு மருத்துவம் நடக்கும் மருத்துவமனையில் மருந்தாளுநர் நியமிக்கபடாததால் பிரசவத்திற்கு இம்மருத்துவமனையை பெண்கள் பெரும்பாலும் தவிர்த்து வருகின்றனர். தவிர மகப்பேறு மருத்துவம் பார்க்கும் மருத்துவர் அச்சமயத்தில் பிற நோயாளிகளாக வருபவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதிலும் சிக்கல் நிலவி வருகிறது.

மேலும் இம்மருத்துவமனைக்கு பணி அமர்த்தப்பட்ட 4செவிலியர்களில் ஒருவர் வேறு இடத்திற்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மருந்தாளுநர் நியமிக்கபடாததால் அந்த பணியினையும் செவிலியர்களே சேர்ந்து பார்க்க வேண்டியுள்ளதால் கூடுதல் பணிசுமை காரணமாக அவர்கள் மிகுந்த மனஉளைச்சலுக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். 4நகர்புற சுகாதார செவிலியர்கள் வேலை பார்த்து வந்த நிலையில் தற்போது 2பேர் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர். மாநகராட்சி அந்தஸ்தில் 40ஆயிரத்து 800க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை போன்ற வளர்ச்சி வேகத்திற்கேற்றாற் போல இந்த ஆர்மப சுகாதாரநிலையம் பல மடங்கு உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதிகாரிகள் அலட்சிய போக்கு, பொறுப்பற்ற தன்மை போன்றவற்றால் பேட்டை பகுதி மக்களின் சுகாதாரம் கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது. இதனால் நோயாளிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

எனவே பேட்டை பகுதி மக்களுக்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சுகாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டும், எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டும் போதுமான ஊழியர்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை துரிதமாக செய்திட மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 5 நாட்கள் சிறப்பு மருத்துவம் பேட்டை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் தினமும் காலை அளிக்கப்பட்டுவரும் பொதுமருத்துவம் தவிர சிறப்பு மருத்துவர்களால் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை 4.30முதல் 6.30வரை பல்வேறுநோய்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.திங்கள்-பொது மருத்துவ நிபுணர், செவ்வாய்-மகப்பேறு மருத்துவ நிபுணர், புதன்-குழந்தைகள் நல சிறப்பு மருத்துவர், வியாழன்-உடற்கூறு சிறப்பு மருத்துவர்,வெள்ளி-பல் நோய் சிறப்பு மருத்துவர். மக்களை திரட்டி போராட்டம் பேட்டை பகுதி மக்கள் தொகை மற்றும் சுகாதாரம் பேணுதல் கருத்தில் கொண்டு மாநகராட்சி நிர்வாகம் கூடுதல் இட வசதியுடன் அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு வசதியை ஏற்படுத்தி தருவதுடன் காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்பி பொதுமக்களுக்கு சிறந்த சுகாதாரத்தை வழங்கிட நடவடிக்கை எடுக்க முன்வராத பட்சத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையிடத்தில் உரிய அனுமதி பெற்று மக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்த போவதாக நெல்லை மாவட்ட காங்கிரஸ் செயலாளர் ரகுபதிராஜன் தெரிவித்துள்ளார். இடநெருக்கடி பேட்டை முனிசிபல் வைத்தியசாலை 8300 மக்கள்தொகை கொண்ட நகராட்சி அந்தஸ்தில் இருந்தபோது ஆபரேஷன் தியேட்டர், எக்ஸ்ரே,லேப்,பிரசவ வார்டு, பிரசவ அறை, உள்நோயாளி படுக்கையுடன் கூடிய அறை, சித்த வைத்தியசாலை என விரிவாக செயல்பட்டு வந்தது. தற்போது 40ஆயிரத்து 800க்கும் மேற்பட்ட மக்கள்தொகை பெருகியுள்ள நிலையில் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் திகழ வேண்டும். அதற்கு மாறாக ஆதார் சேவை மையம், அம்மா உணவகம், வரிவசூல் மையம் என அனைத்தும் ஒரு குறுகிய இடத்தில் செயல்பட்டு வருவதால் சுகாதார பிரிவில் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் சிக்கல் நிலவி வருவது பேட்டை பகுதி மக்களின் சாபக்கேடாக உள்ளது. 8பேருக்கு 2பேர் பணி பேட்டை பகுதி மக்கள் தொகையில் 5000பேருக்கு ஒரு நகர்புற செவிலியர் என்ற விகிதாசாரப்படி சுமார் 8பேர் நகர்புற செவிலியராக பணியமர்த்தப்பட வேண்டும். ஆனால் தற்போது அப்பணியில் இரண்டு பேர் மட்டுமே வேலை பார்த்து வருகின்றனர். கூடுதலாக ஏற்படும் பணிசுமை காரணத்தால் ஊழியர்கள் சரிவர வேலை பார்க்க முடியாமல் திண்டாடி வருகின்றனர்.நேருவீதி பழைய சிறைச்சாலையில் மீண்டும் இருசக்கர பார்க்கிங் வசதி

Source: Dinakaran

English summary

Pettai PHC doctors, staff shortages: impact of severe patients

