ஈரோடு அருகே மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான பள்ளியை கமல்ஹாசன் நாளை திறந்து வைப்பு

சென்னை: ஈரோடு மாமரத்துப்பாளையத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான பள்ளியை மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் நாளை திறந்து வைக்கிறார். பெருந்துறையில் பிற்பகல் 2.15க்கு மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் உறுப்பினர்களை சந்திக்க உள்ளார். திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசிக்கும் அவர் நாளை செல்ல உள்ளார்.

Source: Dinakaran

