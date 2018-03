தேனியில் பேனர் சரிந்து விழுந்து இருவர் படுகாயம்

தேனி: லட்சுமிபுரத்தில் இருச்சக்கர வாகனத்தில் சென்ற 2 பேர் மீது பேனர் சரிந்து விழுந்ததில், அவர்கள் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். ஜெயலலிதாவின் 70வது பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டத்தை முன்னிட்டு லட்சுமிபுரத்தில் பேனர் வைக்கப்பட்டது. அது சரிந்து விழுந்ததில் இருவர் படுகாயம் அடைந்து, பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

