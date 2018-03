டிக்கெட் விநியோகம் முதல் கிளீனிங் வரை அனைத்து பணியும் மகளிருக்கே: மாற்றத்திற்கு தயாராகும் ரயில்வே ஸ்டேசன்..!

சேலம்: சேலம் டவுன் ரயில் நிலையத்தை அனைத்து மகளிர் ரயில் நிலையமாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஹரிசங்கர் வர்மா தகவல் தெரிவித்துள்ளார். சேலம் ரயில்வே கோட்ட தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற உலக மகளிர் தின விழாவில் பங்கேற்ற பின் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது பேசிய அவர் மகளிர் தின பரிசாக மேற்கண்ட திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து தென்னக ரயில்வே நிர்வாகம் தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாக குறிப்பிட்டார். பெண் ஊழியர்களுக்காக பல்வேறு வசதிகளையும், மேம்பாடுகளையும் சேலம் கோட்ட நிர்வாகம் செய்து வருவதாகவும், இ்ங்கு பணிபுரியும் எந்த ஒரு பெண் ஊழியர் விடுமுறை கேட்டு விண்ணப்பித்தாலும் மறுப்பின்றி விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார். இந்நிலையில் பெண்களை சிறப்பிக்கும் விதமாக சேலம் டவுன் ரயில் நிலையத்தை அனைத்து மகளிர் ரயில் நிலையமாக மாற்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார். இந்த தீர்மானம் நடைமுறைக்கு வருமானால், டிக்கெட் கொடுப்பது, சுத்தம் செய்வது, ரயில்களை இயக்குவது, பாதுகாப்பு மற்றும் அனைத்து விதமான தினசரி நடவடிக்கைகளுக்கும் பெண் பணியாளர்களே சேலம் டவுன் ரயில் நிலையத்தில் நியமிக்கப்படுவர் என்றார். எனினும் பெண்களை மட்டுமே பணிக்கு நியமித்தால் போராட்ட காலங்களில் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு அம்சங்கள், அவசர நிலை உள்ளிட்ட பல இடர்பாடுகளை சமாளிக்க முடியுமா என்பது குறித்தும் ரயில்வே நிர்வாகம் பரிசீலித்து வருவதாக கூறினார்.

