மே 18-ல் உதகை மலர் கண்காட்சி தொடக்கம்: தோட்டக்கலைத்துறை அறிவிப்பு

நீலகிரி: மே 18, 19, 20-ம் தேதிகளில் உதகை தாவரவியல் பூங்காவில் 122வது மலர் கண்காட்சி நடைபெறும் என்று தோட்டக்கலைத்துறை அறிவித்துள்ளது. கோத்தகிரி நேரு பூங்காவில் மே 5, 6-ம் தேதிகளில் 10வது காய்கறி கண்காட்சி நடைபெற உள்ளதாகவும், மே 26, 27-ம் தேதிகளில் குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் 60வது பழக்கண்காட்சி நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

