திண்டுக்கல்: கொடைக்கானல் அருகே மன்னவனூரில் வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை சிலையை மர்மநபர்கள் சேதப்படுத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. வ.உ.சி சிலை சேதப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து மன்னவனூரில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Near Kodaikanal VOC statue of marmanabar civil damage

Near Kodaikanal, Dindigul: mannavanur in Chidambaram Pillai marmanabar parabarappan because of the damage to the statue.