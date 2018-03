சேலம்: சேலத்தில் ஒரே நாளில் 62 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். தலைமறைவாக உள்ள ரவுடிகளை பொலிஸார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Salem overnight 62 rowdies arrested

Salem: Salem rowdy overnight 62 arrested have been jailed. The underground ravudigal