என் பேஸ்புக் பக்கத்தை ஏன் ‘பிளாக்’ செய்ய வேண்டும்? – மொகமது ஷமி மனைவி ஜஹான் காட்டம்

கிரிக்கெட் வீரர் மொகமது ஷமி மீது கூடா பெண் நட்பு உட்பட பல்வேறு புகார்களை அடுக்காக வைத்த அவரது மனைவி ஹசின் ஜஹான் தனக்கு யாரும் உதவவில்லை எனவேதான் பேஸ்புக்கில் தன் வேதனைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் பேஸ்புக் நிர்வாகம் அவரது பதிவுகளை ‘அனுமதி’ பெறாமலேயே நீக்கியுள்ளது குறித்து காட்டமான விமர்சனத்தை ஹசின் ஜஹான் வைத்தார்.

“எனக்கு யாரும் உதவவில்லை. அதனால்தான் எனது பிரச்சினைகளைப் பேச சமூகவலைத்தளமான பேஸ்புக் கணக்கைப் பயன்படுத்தினேன்.

பேஸ்புக் என் அனுமதியின்றி எப்படி என் கணக்கை பிளாக் செய்ய முடியும்? என்னுடைய அனைத்துப் பதிவுகளையும் நீக்கியுள்ளனர்” என்று ஏ.என்.ஐ. செய்தி நிறுவனம் இவரது ட்விட்டை வெளியிட்டுள்ளது.

ஷமி மீது 7 குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. கொலை முயற்சி, உணவில் விஷம் வைத்தல், உடல் ரீதியான தாக்குதல், இதோடு ஷமி சகோதரர் மீது ஒரு பலாத்கார புகாரும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

