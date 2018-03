சிறுவாணி அணை விவகாரம்: கேரள அரசு மீண்டும் அடாவடி

கோவை: சிறுவாணி அணையின் மொத்த நீர் மட்ட உயரம் 15 மீட்டர். அணையில் இருந்து தினமும் 7 கோடி லிட்டர் குடிநீர் பெறப்படுகிறது. கடந்த மாதம் 23ம் தேதி இரவு அணையின் பின் பக்கத்தில் உள்ள ஷட்டரை கேரள நீர்வள ஆதார அமைப்பினர் அனுமதியின்றி திறந்து விட்டனர். தினமும் வினாடிக்கு 5 கன அடிநீர் மட்டுமே திறக்க அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், கூடுதலாக வினாடிக்கு 60 கன அடிநீர் திறந்து விடப்பட்டது. சிறுவாணி அணை ஒப்பந்த விதிமுறை மீறியது குறித்து தமிழக அரசு, கேரளாவிடம் விளக்கம் கேட்டது.கேரள அரசு அதிகாரிகள் பரம்பிக்குளம் ஆழியாற்றில் உரிய நீரை எங்களுக்கு தராவிட்டால் சிறுவாணி குடிநீரை நீங்கள் பெற முடியாது என மிரட்டல் பாணியில் கூறி விட்டனர். இரு தரப்பு பேச்சு வார்த்தைக்கு பின்னர், கடந்த 27ம் தேதி மாலை ஷட்டரை கேரள அரசு அடைத்தது. இந்நிலையில் மீண்டும் வினாடிக்கு 12 கன அடிநீர் அணையில் இருந்து கேரள நீர் பாசன துறையினர் திறந்து விட்டனர். ‘‘ஒப்பந்தபடி வழங்கும் குடிநீர் ேபாதுமானதாக இல்லை, இனி 5 கன அடிநீர் என்ற கணக்கு நடைமுறையில் கிடையாது. ஒப்பந்த விதிமுறையை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம். அணை நீர் இருப்பிற்கு ஏற்ப அதிக குடிநீரை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம்,’’ என கேரள நீர்பாசனத்துறையினர் கோவை குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினரிடம் கூறி விட்டனர். கடந்த 9 நாட்களாக அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 12 கன அடிநீர் ஷட்டர் வழியாக சிறுவாணி ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. ஷட்டரை அடைக்க முடியாத அளவிற்கு கேரள நீர் பாசனத்துறையினர் பழுது ஏற்படுத்தியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கேரள அரசின் அடாவடியை எதிர்க்க முடியாமல் கோவை குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினர் அமைதி காத்து வருவதுடன், மேலும் கூடுதலாக குடிநீர் திறந்து விடுவார்களோ என்ற அச்சமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

