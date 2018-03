மகளிர் தினத்தில் வேதனை: இந்தூர் ஷாப்பிங் மாலில் 9 வயது சிறுமிக்கு நடந்த கொடூரம்

நாடு முழுவதும் 8-ம்தேதி சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வந்த நேரத்தில், மத்தியப் பிரதேச மாநிலம்,இந்தூரில் 9-வயது சிறுமி ஷாப்பிங் மாலில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள வேதனையான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

இது குறித்து போலீஸ் துணை ஐஜி நாராயராயச்சாரி கூறியதாவது

”இந்தூர் நகரில் உள்ள பிரபலமான டிரஷ்கர் ஐலாந்து ஷாப்பிங் மாலுக்கு 9 வயது சிறுமி தனது குடும்பத்தாருடன் 8-ம் தேதி வந்துள்ளார். அந்தசிறுமி அங்குள்ள வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடும் இடத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் வேறு இடத்துக்கு சென்றுவிட்டனர்.

அப்போது, அந்த வீடியோ கேம் அரங்கில் பணியாளாராக இருந்த விக்ரம் ரத்தோர் என்பவர் அந்த 9 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார். அதன்பின் அந்தச் சிறுமி தனக்கு நேர்ந்தகொடுமை குறித்து தனது பெற்றோரிடமும், குடும்பத்தாரிடம் கூறி அழுதுள்ளார்.

இதையடுத்து, அங்கு சென்ற அந்தச் சிறுமியின் குடும்பத்தினர் ரத்தோரைப் பிடித்து அடித்து, உதைத்து போலீஸில் ஒப்படைத்தனர். போலீஸார் இந்த இளைஞர் மீது போஸ்கோ சட்டத்தின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஐபிசி 376 கீழும் பாலியல் பலாத்கார வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இந்த ஷாப்பிங் மாலில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேம்படுத்துவது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம், தேவைப்பட்டால், அங்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

