ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் கம்பத்துராயன்கிரி மலைப் பகுதியில் 50 ஏக்கர் பரப்பளவில் காட்டுத் தீ ஏற்பட்டது. தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் வனத்துறையினர்தீவிரவாக ஈடுபட்டனர்.

Sathyamangalam forest fires in the hills

Kampathurayangiri hills in sathyamangalam, erode: in 50 acres of forest fires. To extinguish a fire