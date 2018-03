இலங்கை கலவரத்தின் போது முஸ்லிம்களை காப்பாற்றிய பௌத்த துறவிகள்

இலங்கையில் சிங்கள பெளத்த அடிப்படைவாதிகளால் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இன கலவரம் தூண்டிவிடப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில், கலவரத்தின் போது முஸ்லிம்களை பௌத்த துறவிகள் காப்பாற்றிய சம்பவங்கள் மத நல்லிணக்க சம்பவமாக பாராட்டப்படுகிறது.

இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள அம்பாறை நகரில் முஸ்லிம் ஒருவருக்கு சொந்தமான உணவகத்தில் கொத்து புரோட்டாவில் ஆண்மை இழக்கச் செய்யும் மருந்து கலக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கூறி, சிங்கள இளைஞர்களால் அந்த உணவகம் கடந்த பிப்.26 அன்று அடித்து நொறுக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து முஸ்லிம்கள் தாங்கள் நடத்தும் உணவகங்களில் பரிமாறப்படும் உணவுகளில் ஆண்மையை இழக்கச் செய்யும் மருந்துகளைக் கலந்து சிங்கள பௌத்த ஆண்களுக்கு வழங்குவதாக வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை சமூக வலைதளங்களில் சிங்கள பௌத்த அடிப்படைவாத குழுக்களால் பரப்பப்பட்டது.

இதனால் கண்டி மாவட்டத்தில் கடந்த மார்ச் 4 அன்று கலவரம் வெடித்தது. இதில் 30க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி வாசல்கள், முஸ்லிம்களின் வீடுகளும், வணிக நிறுவனங்களும் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன. இந்தக் கலவரத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்ததாக கூறிய காவல்துறையினர், எரிந்த வீட்டிலிருந்து 24 வயதுடைய முஸ்லிம் இளைஞனின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகவும், கையெறி குண்டு ஒன்றை வெடிக்க வைத்தபோது பௌத்தர் ஒருவர் இறந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து மதக் கலவரங்கள் பரவாமல் தடுக்க மார்ச் 6 அன்று இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு, மார்ச் 7 அன்று சமூக வலைதளங்கள் முடக்கப்பட்டன.

கண்டி கலவரம் தொடர்பாக நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) வரையிலும் இலங்கை காவல்துறையினர் பெளத்த அடிப்படைவாத இயக்கமான மகசான் பாலாகயாவின் தலைவர் அமித் ஜீவன் உள்பட 81 பேரை கைது செய்துள்ளனர். முஸ்லிம்களின் வெள்ளிக்கிழமை ஜும்ஆ சிறப்புத் தொழுகையை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் ராணுவத்தினர் ஒத்துழைப்புடன் காவல்துறையினர் பள்ளி வாசல்களில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். கண்டி மாவட்டத்தில் சேதப்படுத்தப்பட்ட பள்ளி வாசல்களின் வெளியேவும், சாலைகளிலும் சிங்கள மக்களின் உதவியுடன் ஜும்ஆ சிறப்புத் தொழுகைகள் நடைபெற்றன.

முன்னதாக கண்டியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கெலிஓய புத்த மடாலயத்தின் சார்பாக அதன் துறவிகள் முஸ்லிம் மற்றும் தமிழ் மக்களை பாதுகாப்பதற்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் என ஆதரவு தெரிவிக்கும் விதமாக மடாலயத்தின் ஒலிபெருக்கிகளில் தொடர்ந்து அறிவிப்பு செய்த வண்ணம் இருந்தனர்.

அது போல கண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள அஸ்கிரி மற்றும் கொப்பேகடுவ மடாலயத்தின் பௌத்த துறவிகள் கலவரத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம் மக்களுக்கு உணவு, உடைகள் போன்ற அடிப்படை வசதிகளை செய்து தந்துள்ளனர்.

இலங்கையில் உள்நாட்டு போருக்கு பின்னர் பதற்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் வல்பொல ராகுல மடத்தைச் சேர்ந்த பௌத்த துறவியான கல்கந்தே தம்மானந்த தேரர், ”இலங்கையில் மீண்டும் பதட்ட சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் வன்முறைகளை கைவிட்டு அனைத்து சமுதாய இளைஞர்கள் அமைதியாகவும் ஒற்றுமையுடனும் வாழ முயற்சி செய்ய வேண்டும். தற்போதைய நிலை குறித்து கல்வியாளர்களும், சமுதாய தலைவர்களும் ஒன்று கூடி பேசி ஆராக்கியமான நிலையை உருவாக்க வேண்டும். முன்பு இலங்கையில் நடைபெற்ற இனக்கலவரங்களின் கொடூரத்தை நேரில் பார்த்த முதியவர்கள், தற்போதைய இளைஞர்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தி உள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Sri Lanka Muslims during rioting Buddhist monks to save

In Sri Lanka, Sinhala Buddhist by fundamentalists to provoke communal riots against Muslims in sulnilai