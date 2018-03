கன்னியாகுமரியில் சொகுசு காருக்குள் 4 வாலிபர்களுடன் இளம்பெண் செக்ஸ்

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரியில் நேற்று இரவு சொகுசு காரில் 4 வாலிபர்களுடன் இளம்பெண் உல்லாசத்தில் ஈடுபட்டார். அவர்களை சுற்றி வளைத்து போலீசார் கைது செய்தனர். விசாரணையில் தனியாக நெட்வொர்க் அமைத்து விபசார தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளது தெரியவந்தது.சர்வதேச சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரிக்கு தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வருவதால் எப்போதும் பிஸியாக காணப்படுகிறது. இதனால் குற்ற சம்பவங்களை தடுக்கும் வகையில் போலீசார் அடிக்கடி ரோந்து செல்கின்றனர். இதே போன்று நேற்று இரவு சுமார் 11 மணியளவில் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயசந்திரன் தலைமையில் போலீசார் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.அப்போது அந்த பகுதியில் ஒரு சொகுசு கார் நின்று கொண்டிருந்தது. நீண்ட நேரமாக ஒரே இடத்தில் நின்ற கார் மீது போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதனால் வாகன சோதனைக்கு மத்தியிலும் காரை நோட்டமிட்டபடி இருந்தனர். அப்போது கார் அடிக்கடி குலுங்கியது கண்டு சந்தேகம் வலுத்தது. இதையடுத்து போலீசார் காரின் அருகே சென்று சோதனையிட்டனர். அப்போது காருக்குள் 4 வாலிபர்களுடன் ஒரு பெண் உல்லாசமாக இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக பெண் உள்பட 5 பேர் மற்றும் சொகுசு காரையும் அதிரடியாக மீட்டனர். தொடர்ந்து காவல் நிலையம் கொண்டு வந்தனர். விசாரணையில் அந்த பெண் கன்னியாகுமரி பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பதும், மற்றவர்கள் ஆரல்வாய்ெமாழி பகுதியை சேர்ந்த சுபாஷ் கார்த்திக் (26), வெள்ளமடத்தை சேர்ந்த ஜோசப் எட்வின் (26), தெங்கம்புதூரை சேர்ந்த ரமேஷ் (30), பணிக்கன்குடியிருப்பு பகுதியை சேர்ந்த சிவராஜா (28) என்பதும் தெரியவந்தது. கைதான 4 வாலிபர்களும் நாகர்கோவில் பகுதியில் கடை வைத்திப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து சப் – இன்ஸ் பெக்டர் ஜெபஸ்டியான் கிரேசியஸ். பெண் உள்பட 5 பேர் மீதும் விபசார வழக்குபதிவு செய்தார். தொடர்ந்து அவர்கள் 5 பேரையும் கைது செய்தனர். கைதான பெண்ணிடம் நடத்திய விசாரணையில் பகீர் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த ஒரு பெண்தான் இந்த விபசார கும்பலுக்கு தலைவியாக உள்ளது தெரியவந்தது. இதற்காக தனியாக நெட்வொர்க் அமைத்து தொழிலில் ஈடுபடுவதும் தெரியவந்தது. இந்த கும்பலில் கன்னியாகுமரி ,கேரளா அழகிகள் பலர் உள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. தற்ேபாது கைதான பெண்ணின் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் விபசார வழக்குகள் உள்ளதும் தெரியவந்தது. போலீசார் தொடர்ந்து அந்த பெண்ணிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கன்னியாகுமரியில் சொகுசு காரில் 4 வாலிபர்களுடன் ஒரு பெண் உல்லாசமாக இருந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Source: Dinakaran

