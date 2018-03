இந்த ஆண்டு வெயில் அதிகரிக்கும்: கோடையில் மின்தேவை 16,000 மெகாவாட்டை நெருங்க வாய்ப்பு

சென்னை: கோடையில் மின்தேவை அதிகரிக்கும் என்பதால் மின்தடையை தவிர்க்க போதிய முன்ஏற்பாடுகள் செய்யும்படி பொறியாளர்களை மின்வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. தமிழக மின்வாரியத்தில் 2.80 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மின்நுகர்வோர்கள் உள்ளனர். தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு 13,000 முதல் 14,000 மெகாவாட் மின்சாரம் வரை தேவைப்படுகிறது. இதே அளவுக்கு உற்பத்தி இருப்பதால் தமிழகத்தில் மின்வெட்டு இல்லை. உற்பத்தியை பொறுத்தவரை, தமிழக மின்வாரியத்துக்கு சொந்தமான அனல்மின் நிலையத்தில் 4220 மெகாவாட், நீர்மின் நிலையங்களில் 2307 மெகாவாட், காற்றாலையில் 7,000 மெகாவாட், மத்திய மின் தொகுப்பில் 6,000 மெகாவாட் என மொத்தம் 18,204 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி திறன் உள்ளது. இதில் காற்றாலை மின்சாரம் சீசனில் மட்டும் தான் கிடைக்கும். அனல் மின்நிலையங்களில் கொதிகலன் பழுதால் அடிக்கடி மின்உற்பத்தி பாதிக்கப்படும். இருப்பினும் தினசரி தேவைக்கேற்ப மின்உற்பத்தி தடையில்லாமல் நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் கோடை காலம் தொடங்க உள்ளதால் மின்தடை ஏற்படாமல் இருக்க மின்வாரியம் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. ஏப்ரல், மே மாதங்களில் வெயில் 110 டிகிரிக்கு மேல் சுட்டெரிக்கும் என்பதால் வீடுகளில் மின்விசிறி, ஏசி, பிரிட்ஜ் ஆகியவற்றின் பயன்பாடு அதிகரிக்கும். இதனால் மின்தேவை 15,000 மெகாவாட்டிற்கு அதிகமாக இருக்கும். கடந்த ஆண்டு கோடையில் உச்சக்கட்ட மின்தேவை 15,343 மெகாவாட் ஆக இருந்தது. இந்த ஆண்டு வெயில் இயல்பைவிட அதிகம் அடிக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே மின்தேவையும் இயல்பைவிட அதிகரிக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே தனியாரிடம் குறுகிய கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் 1000 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க அனுமதி கோரி மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திடம் வாரியம் விண்ணப்பித்தது. ஆணையம் சமீபத்தில் அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் இம்மாத இறுதியில் அந்த மின்சாரம் வாங்கப்படும் என தெரிகிறது. இந்த நிலையில், கோடை நெருங்குவதால் மின்தடை ஏற்படாமல் தடுக்கவும் மற்றும் மின்வழித்தடங்கள் பழுது ஏற்படாமல் இருக்கவும் கவனமுடன் பணியாற்றுமாறு அனைத்து பொறியாளர்களுக்கும் மின்வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அந்தந்த மண்டல கண்காணிப்பு பொறியாளர்கள் மூலம் பிரிவு அலுவலகங்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.அதில், ‘’கோடையை சமாளிக்க தேவையான அளவு மின்உற்பத்தி செய்யப்படும். இருப்பினும், மின்மாற்றிகள் மற்றும் மின்பாதையில் பழுது ஏற்படாமல் கவனமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். செயற்பொறியாளர்கள் மற்றும் உதவி செயற்பொறியாளர்கள் தினமும் கள ஆய்வுக்கு செல்ல வேண்டும். பழுது ஏற்பட்டால் உடனே அதை சரிசெய்யும் வகையில் தேவையான அளவு மின் கம்பங்கள், மின் வயர்கள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களை இருப்பு வைத்திருக்க வேண்டும். கள பணியாளர்களுக்கு தேவையில்லாத விடுப்பு வழங்க கூடாது’’ என கூறப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து செயற்பொறியாளர் ஒருவர் கூறுகையில், இது ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்பு தான். இருப்பினும் இந்த ஆண்டு அளவுக்கு அதிகமாக வெயில் இருக்கும் என்பதால் மின்தேவையும் 16,000 மெகாவாட்டை நெருங்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே மின்தடையால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் அனைத்து முன் ஏற்பாடுகளும் செய்யும்படி வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது என்றார்.

Source: Dinakaran

In the summer of this year, an increase of summer: close to 16,000 MW demand opportunities

