சமயநல்லூர்-விருதுநகர் நான்குவழி சாலையில் பாலத்தின் பக்கவாட்டில் சுவர் எழுப்பாததால் விபத்து அபாயம்

திருமங்கலம்: சமயநல்லூர்-விருதுநகர் நான்குவழிச்சாலையில் பாலத்தில் பக்கவாட்டு சுவர் எழுப்பப்படாததால் விபத்து அபாயம் நிலவுகிறது.

சமயநல்லூர்-விருதுநகர் நான்குவழிச்சாலை திருமங்கலம் வழியாக செல்கிறது. இதில் மூன்று இடங்களில் சாலையின் மையத்தில் திறந்தவெளியில் சிறுபாலங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் நடுவே மிகப்பெரிய திறப்பு உள்ளது. சாலையின் மையத்தில் அமைந்துள்ள இந்த பால திறப்பின் சுற்றுச்சுவர் உயரமாக கட்டப்படாமல் ஒன்றரையடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதனை சுற்றி அரளிசெடிகள் அதிகளவில் வளர்ந்திருப்பதால் மின்னல் வேகத்தில் வரும் வாகனங்களுக்கு சிறுபாலத்தின் திறப்பு தெரிவதில்லை. இதனால் இந்த மெகாசைஸ் பள்ளத்தில் விழுந்து உயிரிழப்பது சமீபகாலமாக அதிகரித்து வருகிறது.

கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன் தெலுக்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த எஸ்ஐ உட்பட ஐயப்ப பக்தர்கள் சென்ற வாகனம் இந்த பாலத்தில் விழுந்து நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர். திறந்தவெளியில் உள்ள சிறிய பாலத்தை சுற்றி சுற்றுச்சுவர் எழுப்ப வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர் கோரிக்கை வைத்தனர்.

இதனை தொடர்ந்து இந்த மூன்று பாலங்களிலும் தடுப்பு சுவர் எழுப்பப்பட்டது. ஆனால் இதுவும் கேலிக்கூத்தாக மாறிவிட்டது. சிறிய பாலத்தின் நடுவே தடுப்பு சுவர் எழுப்பாமல் முன்புறம் மற்றும் பின்புறம் மட்டும் தடுப்புசுவர் எழுப்பியுள்ளனர் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையினர். விபத்து பாலத்தின் முன்புறம், பின்புறம் மட்டும்தான் நடக்குமா, பக்கவாட்டில் நடக்காது என கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் சமூக ஆர்வலர்கள். எனவே திறந்தநிலையில் உள்ள பாலத்தின் நடுவேயும் சுற்றுச்சுவர் எழுப்ப வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

Source: Dinakaran

