வாகன சோதனையில் விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள்: போலீசார் கோபத்துக்கு பொதுமக்கள் பலியாவது தடுக்கப்படுமா? சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி

நெல்லை: பொதுவாக, கொலை, கொள்ளை, கலவரம் உள்ளிட்ட குற்றங்களை நடத்திவிட்டு சமூக விரோதிகள் வாகனங்களில் தப்புவதுண்டு. அப்படி அசம்பாவிதம் நடக்கும்போது வாக்கி டாக்கி மூலம் தகவல் அளித்து அந்த வாகனங்களை மடக்குவர். ஆனால், தற்போது மொபெட்டை எடுத்துக்கொண்டு தெருமுனையில் இருக்கும் கடைக்கு பொருள் வாங்கச்சென்றாலும் இடையில் போலீசார் மறித்து நூறு, இருநூறை கறக்கும் அவலம் தொடர்கிறது.

வாகன சோதனையை ஹெல்மெட் அணியாமல் ஓட்டுதல், மது அருந்திவிட்டு ஓட்டுதல், எண்ணிக்கைக்கு அதிகமாக ஏறிச்செல்லுதல் போன்ற விபத்து காரணங்களுக்காக நடத்துவது சரிதான். ஆனால், நகரில் வழிப்பறி கொள்ளை, கலவரக்கும்பல் நடமாட்டம் நடந்துவரும் சூழலில் தேவையே இல்லாத இடங்களில் ஓரஞ்சாரமாக நின்று பல்லி இரையை கவ்வுவதுபோல் பள்ளிக்கு அவசரமாக பிள்ளைகளை கூட்டிவரும் தந்தை, அலுவலகத்துக்கு மனைவியை விடச்செல்லும் கணவர், மருத்துவமனைக்கு கூட்டிச்செல்லும் உறவினர், நண்பர்களை மடக்கிப்பிடிப்பது வீரமும் விவேகமும் உள்ள செயல்தானா? என சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். சிறு குற்ற வழக்குகளுக்கு மாதாந்தர இலக்கு (கோட்டா) நிர்ணயிப்பதுபோல், இத்தனை ஹெல்மெட் கேஸ் பிடிக்கவேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு ஏற்கனவே, பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கும் அப்பாவி மக்களை வதைக்கும் கொடுமையே வாகன சோதனை என்ற பெயரில் அரங்கேறும் சட்ட நடவடிக்கையாக உள்ளது. மக்கள் தொகை அடர்த்தி குறைந்த நகர்ப்புற பகுதிகளில், தினமும் பஸ் நிறுத்தத்துக்கும், பள்ளிக்கும், அலுவலகத்துக்கும் செல்லும் ஆட்களை சோதனையிடும் போலீசாரால் இனம் காணமுடியும். அவர்களையும் அவ்வப்போது நிறுத்தி தொந்தரவு செய்வதை உரிய வாகன தணிக்கையாக எப்படி கருத முடியும் என்றும் மக்கள் தரப்பில் கேள்வி எழுந்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாக வாகன சோதனை என்ற பெயரில் வழிப்பறி, கொலை சம்பவங்களில் போலீசார் ஈடுபடுவது அதிகரித்துள்ளது. பாளை. ரெட்டியார்பட்டியில் பக்கத்து தெருவில் உள்ள தோழியை பார்க்கச்சென்ற மாணவிகளின் முதுகில் தட்டியதால் கீழே விழுந்து காயமடைந்தனர். திசையன்விளையில் நண்பனை பஸ் ஏற்ற வந்த கல்லூரி மாணவரை லத்தியால் ஓங்கி அடித்து தள்ளிவிட்டதால் படுகாயமடைந்தார். நெல்லை பேட்டை அருகே திடீரென போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் வாகனம் சரிந்து பெண்ணின் உயிரே பறிபோனது. இதன் தொடர்ச்சியாக திருவெறும்பூர் அருகே பைக்கில் சென்ற தம்பதியரை போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் எட்டி உதைத்ததில் 3 மாத கர்ப்பிணி நடுரோட்டில் விழுந்து மண்டை உடைந்து இறந்த கொடுமை நடந்துள்ளது. இதை சுய வழக்காக உயர்நீதிமன்றமே ஏற்று நடத்தவுள்ளது. இந்த வாகன சோதனை என்னும் வன்செயல் பல வகைகளில் நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஆபாச அர்ச்சனை, பைக் சாவி பறிப்பு, மனைவி முன்பு கணவரை அவமதித்து சுயமரியாதையை பாதிப்பது போன்ற சட்ட, தர்ம விரோத செயல்கள் அரங்கேறுகின்றன. பல இடங்களில் சட்டத்துக்கு புறம்பாக போலீஸ் நண்பர்கள், ஊர்க்காவல் படையினர் லத்திக்கம்பை வாகனங்களின் குறுக்கே செலுத்தி விபத்து ஏற்படுத்துவதும் தொடர்கிறது. நெல்லை மாநகரில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட நகை பறிப்பு சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை பைக்கில் வந்து நடத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக தச்சநல்லூர், தாழையூத்து, சந்திப்பு, பாளை, மேலப்பாளையம் பகுதிகளில்தான் அதிக அளவில் நடந்துள்ளன. அலுவலகத்துக்கு செல்லும் பெண்கள், கணவருடன் பைக்கில் சென்ற பெண்களை தாக்கி நகை பறிக்கும் அளவுக்கு கொள்ளையர்கள் துணிச்சல் பெற்றுள்ளனர். பாளை குற்றப்பிரிவு போலீஸ் சரகத்தில் ஒரு மாதத்தில் 10க்கும் மேற்பட்ட வாகன வழிப்பறிகள் நடந்துள்ளன. கணவருடன் வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணை மடக்கியும் நகை பறிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 25ம்தேதி மட்டும் பெண்களிடம் நகை பறித்த 3 சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. பாளை பெருமாள்புரத்தை சேர்ந்த நர்ஸ் விமலா (56), என்ஜிஓ ‘பி’ குடியிருப்பில் நடந்துசென்ற பத்மா(42) மற்றும் மேலப்பாளையத்தில் ஒரு பெண்ணிடம் வழிப்பறியும், முயற்சியும் நடந்துள்ளது. இத்தனைக்கும் பெருமாள்புரம் ரவுண்டானா, பொறியியல் கல்லூரி விலக்கு, என்ஜிஓ ‘பி’ காலனி நுழைவாயில், ஜெபா கார்டன், திருமால்நகர், ரெட்டியார்பட்டி பாலம், மேலப்பாளையம் சந்தை, திடல் பகுதி, பாளை மார்க்கெட், முருகன்குறிச்சி விலக்கு, வண்ணார்பேட்டை ரவுண்டானா உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் போலீசார் தொடர்ந்து வாகன சோதனை நடத்துகின்றனர். கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அப்பாவிகளிடம் வாகன சோதனை என்ற பெயரில் அபராதம் வசூலித்துள்ளனர். முன்பொரு காலத்தில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் சந்தேக கேஸ் பிடிக்கவேண்டும் என காவல்துறையில் இலக்குண்டு. அதேபோல், இலக்கு வைத்து ஹெல்மெட் கேஸ் பிடிக்கிறார்கள். போலீசாருக்கு அதிக பணிப்பளு இருப்பதால் இத்தகைய பாய்ச்சல்கள் நடக்கின்றன என்கின்றனர். ஆனால், காரில் போகும் கனவான்களை நிறுத்தி இந்த சீர்திருத்தம் செய்ய போலீசார் முன்வருவதில்லையே? அவர்கள் இலக்கெல்லாம் ஏழை, பாழைகள் தாம். போலீசார் கோபம் தணிக்கும் யோகா, கருத்து கேட்பு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தவேண்டும். அவர்களின் பணி நேரத்தை வரையறை செய்யவேண்டும். ஆனால், இதற்கெல்லாம் பாமரர்கள் வாழ்க்கை பலிகடா ஆகக்கூடாது. எனவே, வாகன சோதனையை அவசியப்படும் இடங்களில், அவசியமான நேரங்களில் மட்டுமே நடத்த வேண்டும். மேலும் வாகன சோதனையால் வழிப்பறியை தடுக்க முடியாத நிலையில் வாகன ஓட்டிகள் உள்ளிட்ட மக்களிடம் குறைந்தபட்சமாக கண்ணியம் காட்ட காவல்துறை முன்வருமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பலமாக எழுந்துள்ளது.

