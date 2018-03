கன்னியாகுமரி: மீனவர்கள் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கடலுக்கு செல்லவேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 2 நாட்களுக்கு 35 கிமீ முதல் 55 கிமீ வரை காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனார்கள் கடலுக்கு செல்லவேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Do not go to sea for the next 2 days: a warning to fishermen

Kanyakumari: fishermen not to go to sea for the next 2 days it has been advised. 2 days