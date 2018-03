ஊட்டி அருகே இன்று காலை தேயிலை ஆலையில் பயங்கர தீ விபத்து

ஊட்டி: ஊட்டி கோத்தகிரி சாலையில் தொட்ட பெட்டா அருகே தனியார் தேயிலை தொழிற்சாலை உள்ளது. இங்கு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தேயிலை தயாரிப்பது குறித்து அறிந்து கொள்ளும் வகையில் செயல்விளக்கம் அளிப்பது வழக்கம்.இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை 2 மணி அள்வில் தொழிற்சாலை கிரீன் டீ தயாரிக்கும் பிரிவு மறும் வீட்டு தயாரிப்பு சாக்லெட் தயாரிக்கும் பிரிவில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. லேசான காற்று வீசியதால் தீ மளமளவென பரவி கொழுந்து விட்டு எரிந்தது. தொழிலாளர்கள் ஊட்டி தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் கொடுத்தனர். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் இன்று காலை 7 மணி வரை போராடி தீயை அணைத்தனர். தீயில் தொழிற்சாலை முற்றிலும் எரிந்து சேதமானது. தீயில் பல லட்சம் மதிப்பிலான டீத்தூள் மற்றும் சாக்லேட்கள் எரிந்து நாசமானது.கிரீன் டீ தயாரிக்கும் அடுப்பை தொழிலாளர்கள் சரியாக அணைக்காமல் சென்றதால் தீவிபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

Morning tea at the plant near Ooty, a terrible fire

Ooty and Kotagiri road in Sharon: feeder near private tea factory. Here tourism bayanikaluk